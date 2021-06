Namrata Shirodkar sur le partage d’une photo de retour inestimable de Mahesh Babu, les enfants

Namrata Shirodkar, l’ancien mannequin et acteur a épousé la star de Telugu Mahesh Babu en 2005 et a eu la chance d’avoir deux beaux enfants plus tard – son fils Gautam Ghattamaneni et sa fille Sitara Ghattamaneni.

Jeudi, l’acteur de ‘Vaastav’ a partagé une photo de famille rappelant le plaisir qu’ils ont eu lors d’un de leurs voyages et a exprimé à quel point elle était impatiente de voir les choses revenir à la normale.

Namrata partage très souvent de vieilles photographies avec ses abonnés et les maintient connectés. Elle a récemment publié une adorable photo sur laquelle son mari Mahesh Babu tient Sitara dans ses bras et son fils Gautam le serre dans ses bras. Le trio avait l’air trempé de bonheur tout en riant et en profitant du moment. Elle l’a légendé comme « Retour en arrière !!! Mode retour en arrière… besoin de tous ces jours et comment !!! #goawaycovid19… il était temps… »

Les fans ont visité la section des commentaires avec admiration pour la famille et ont comblé la photo avec beaucoup d’amour.

En ce qui concerne leur contribution à l’aide au COVID-19, Mahesh Babu a mené une campagne de vaccination par le biais de sa fondation et des hôpitaux d’Andhra. Le 8 juin, la campagne de vaccination de sept jours contre le COVID-19 s’est achevée à Burripalem, dans l’Andhra Pradesh. Namrata s’est rendu sur Instagram pour partager quelques photos de personnes se faisant vacciner contre le Covid-19.

Elle a écrit : « Terminé la campagne de vaccination de 7 jours à Burripalem !! Je ne peux pas être plus heureux d’avoir vacciné notre village. Merci @urstrulymahesh, d’avoir toujours été aussi solide qu’un roc, @andhrahospitals @mbofficialteam pour votre soutien indéfectible et plus important encore, un grand merci à tous nos villageois qui se sont manifestés pour le prendre ! La vaccination est le besoin de l’heure. Veuillez #FaireVacciner dès que vous le pouvez. #BurripalemGetsVaccinated. »