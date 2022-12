Namrata Shirodkar admet avoir eu des disputes avec Mahesh Babu sur leur approche parentale

La star de Telugu Mahesh Babu et sa femme actrice Namrata Shirodkar ne manquent jamais de faire pâlir leurs fans sur leur chimie romantique. Le couple s’est rencontré sur les plateaux de Vamsi et s’est entendu instantanément. Ils se sont mariés en 2005 et ont accueilli leur fils Gautham en 2006 et leur fille Sitara en 2012. Alors que le duo continue de parler d’objectifs relationnels, Namrata a récemment admis avoir eu des disputes avec Mahesh sur leur approche de la parentalité de leurs enfants.

Dans sa récente interview, Namrata a été franche sur sa vie personnelle. Elle a dit que se marier avec Mahesh était le moment le plus heureux de sa vie. Elle est restée à l’écart des films pour remplir ses devoirs d’épouse et de mère. Elle avait précisé qu’elle ne pouvait pas cuisiner plus qu’une omelette, du thé, du café et du maggi et ils ont convenu d’avoir un cuisinier à la maison.

Namrata a également révélé que Sitara était un bébé imprévu puisque lors de la naissance de leur premier enfant Gautham, elle avait traversé de nombreuses épreuves. À l’époque, les médecins lui avaient dit qu’il n’était pas sûr que Gautham puisse survivre ou non. Elle a dit que si Sitara n’était pas née, leur vie serait incomplète.

Elle a ensuite parlé d’avoir des disputes avec Mahesh car il chouchoute beaucoup ses enfants et ne leur dit jamais non. D’un autre côté, Namrata est un parent strict et veut que ses enfants se comportent d’une certaine manière en imposant certaines restrictions et en disant non à leurs demandes sans fin.

Mahesh Babu, qui a parlé de sa femme Namrata à plusieurs reprises, a toujours soutenu que c’est Namrata qui s’occupe de tout le reste de sa vie, sauf de son jeu d’acteur. Les deux ont accompli 17 ans de mariage cette année. “Ma femme, Namrata, me garde ancré. À la maison, je ne suis que son mari et le père de mes enfants”, avait précédemment déclaré Mahesh dans l’une de ses interviews. Mahesh Babu