Bengaluru: La milieu de terrain expérimentée Namita Toppo a annoncé jeudi sa retraite du hockey international, mettant fin à une carrière de dix ans avec l’équipe indienne de hockey féminin.

Namita, 27 ans, faisait partie de l’équipe indienne qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta et de l’équipe qui a remporté une médaille de bronze à Incheon en 2014.

Hockey India l’a félicitée jeudi pour une illustre carrière avec l’équipe indienne de hockey féminin au cours de laquelle elle a également remporté la médaille d’or de la Coupe d’Asie 2017 à Gifu au Japon et le bronze lors de l’édition 2014 à Kuala Lumpur.

Produit du Sports Hostel, Panposh, Rourkela, situé dans son État natal d’Odisha, Namita a représenté son équipe nationale pour la première fois en 2007 et ses performances dans les compétitions nationales l’ont aidée à être sélectionnée pour la Coupe d’Asie de hockey U-18 pour filles. à Bangkok, en Thaïlande, en 2011, où l’équipe indienne a remporté la médaille de bronze.

Le travail acharné et le dévouement de Namita dans les camps nationaux et ses performances constantes dans le circuit national l’ont amenée à être sélectionnée pour représenter l’équipe indienne senior en 2012 lorsqu’elle a participé au FIH Champions Challenge I à Dublin, a informé Hockey India dans un communiqué jeudi.

L’année suivante, elle faisait partie de l’équipe indienne de hockey féminin junior, qui a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde féminine junior de hockey FIH 2013 qui s’est tenue à Münchengladbach, en Allemagne.

Il n’y avait plus de regard en arrière pour Namita après cela, car elle a participé à des tournois majeurs comme le 2e tour de la Ligue mondiale féminine de la FIH en 2013 où l’Inde a remporté la médaille d’or, le 3e Trophée des champions d’Asie féminin en 2013 où l’Inde a remporté la médaille d’argent, la 8e Coupe d’Asie féminine. 2013, 20e Jeux du Commonwealth 2014, 17e Jeux asiatiques 2014 où l’Inde a remporté la médaille de bronze, Jeux olympiques de Rio 2016, la médaille d’argent de l’équipe lors de la 9e Coupe d’Asie féminine 2017 et les 18e Jeux asiatiques 2018 où l’équipe nationale a décroché la médaille d’argent.

« Les 10 dernières années ont définitivement été les meilleures années de ma vie. J’avais un rêve de jouer pour mon pays sur les plus grandes scènes et je suis tellement heureux d’avoir pu réaliser mes rêves. J’espère avoir eu un impact énorme et je suis ravie de voir comment l’équipe indienne de hockey féminin a progressé au cours de la dernière décennie », a déclaré Namita Toppo dans un communiqué de Hockey India.

“Je continuerai d’encourager et de soutenir l’équipe pendant que je passe à un nouveau chapitre de ma vie. Je n’aurais pas pu y parvenir sans le soutien de mes coéquipiers et du gouvernement de l’État d’Odisha qui nous ont soutenus sans condition. Ils ont reconnu nos réalisations à chaque étape du processus », a-t-elle ajouté.

« Je remercie monsieur le ministre en chef Naveen Patnaik et les départements des sports et des services à la jeunesse. Je remercie également Hockey India, SAI et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour leur soutien inégalé au hockey féminin. Je remercie également tous les entraîneurs avec lesquels je me suis entraîné », a déclaré Namita Toppo.

Pendant ce temps, l’entraîneure en chef de l’équipe indienne de hockey féminin, Janneke Schopman, a déclaré : « Namita a apporté une énorme contribution au hockey indien. En plus de tout donner sur le terrain, Namita a également été un modèle parfait pour les jeunes de l’équipe.

“Peu de joueurs ont la chance de jouer 168 matchs pour leurs équipes nationales et Namita a remporté chacune de ces sélections. En plus d’être un grand joueur de hockey, Toppo est l’une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Elle est très réfléchie et elle a toujours mis l’équipe en premier. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré l’entraîneur en chef.

