Namita Thapar, juge de Shark Tank India 2, étiquetée comme Ananya Panday du monde des affaires; l’auteur expose la réalité des requins

Namita Thapar, juge de Shark Tank India 2, est actuellement la juge Shark dont on parle le plus dans l’émission. Et maintenant, un auteur nommé Ankit Uttam a critiqué tous les juges de requins de la série en creusant plus profondément à leur sujet et expose le monde dans lequel ils ont perdu au fil des ans. Il a consulté son compte sur les réseaux sociaux et a partagé un long article sur tous les juges, à savoir Peyush Bansal, Vineeta Singh, Ghazal, Anupam Mittal, Amit Jain et Namita Thapar. Ankit Uttam a non seulement parlé de la perte de la société pharmaceutique de Namita, mais a même mentionné que c’est son père qui a lancé l’entreprise et cela fait d’elle l’Ananya Panday du monde des affaires. Il l’a critiquée indirectement pour népotisme.

Alors que le message d’Ankit Uttam contre les juges Shark devient viral, de nombreux utilisateurs sociaux critiquent Ankit pour sa fouille à Namita Thapar.

Quelques dures vérités sur Shark Tank India ! Quelle est la crédibilité des Sharks ? pic.twitter.com/5zEUgtW5DB Shantanu (@shantanub) 12 janvier 2023

La façon dont les gens ridiculisent Namita thapar parce qu’elle a hérité de l’entreprise de son père est un excellent exemple de sexisme occasionnel. Je ne vois jamais de tels messages sur Tata, Mahindra et Ambani. Lorsque vous parlez de chiffres, publiez également des numéros d’Emcure. Hasain Ahmed (@hasain_ahmed6) 13 janvier 2023

Namita Thapar a récemment reçu beaucoup de critiques pour avoir allégué que sa femme de chambre instruite avait volé son téléphone avec un message haineux.

C’est ce que la haine fait à ce monde, rend les gens toxiques. Une aide ménagère instruite qui a été renvoyée a volé mon téléphone et a posté un message haineux sur moi sur les réseaux sociaux. Prix ​​d’être un personnage public ! Excuses ! Namita (@namitathapar) 14 janvier 2023

Plus tard, Namita s’est excusée pour son tweet haineux et a même mentionné avoir payé le prix d’être une personnalité publique. Namita est l’un des juges Shark les plus humbles de l’émission.