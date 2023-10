NAMI du comté de McHenry organisera son quatrième petit-déjeuner annuel aux crêpes le 21 octobre – Shaw Local

L’Alliance nationale pour la maladie mentale du comté de McHenry organisera son quatrième petit-déjeuner annuel aux crêpes de 8 h 30 à 11 h le samedi 21 octobre à l’église catholique Saint-Thomas-de-l’Apôtre, 451, avenue Terra Cotta à Crystal Lake.

Le petit-déjeuner, composé de crêpes, d’œufs brouillés, de saucisses, de café et de jus, sera préparé par les Chevaliers de Colomb. Les billets à l’avance pour l’événement coûtent 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. L’entrée à la porte sera de 12 $. Les billets à l’avance peuvent être achetés à namimch.org/events.

NAMI, qui fournit des services de santé mentale gratuits à la communauté, est au milieu de sa campagne annuelle de dons de contrepartie. Les dons sont doublés dollar pour dollar jusqu’à 20 000 $.

Les dons financent des programmes tels que le soutien individuel par les pairs pour les individus et les membres de leur famille, les groupes de soutien, les ateliers et les cours, la prévention du suicide et la formation aux premiers secours en santé mentale. Les dons peuvent être effectués à namich.org/help-nami ou par courrier à NAMI, 620 Dakota St., Crystal Lake, IL 60012.

Pour plus d’informations sur le petit-déjeuner aux crêpes ou sur la campagne correspondante, visitez namich.org ou appelez le 815-308-0851.