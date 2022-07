Nakuul Mehta transforme son visage sur la photo nue virale de Ranveer Singh, sa femme Jankee Parekh réagit

Ranveer Singh est vraiment un pionnier. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il touche, cela devient une tendance. La récente séance photo nue de la star de Jayeshbhai Jordaar a pris d’assaut Internet, et il y a des célébrités qui suivent ses traces. Peu de temps après Singh, l’acteur tamoul Vishnu Vishal a partagé une photo dans une pose similaire. Maintenant, la superstar de la télévision Nakuul Mehta a copié la tendance de Singh avec une touche originale.

La star de Bade Achhe Lagte Hain a posté une photo modifiée de Ranveer Singh, avec son visage, et a même donné un titre amusant au nom original du magazine, “Stone”. Nakuul a posté l’image et a écrit : “Les haineux diront que j’ai emprunté le tapis de @ranveersingh.”

Voici le poste







Le message de Nakuul a ensuite créé tout un émoi. Son sens de l’humour a attiré ses fans et ses followers. L’épouse de Nakuul, Jankee Parekh, a fait le commentaire le plus drôle en écrivant: “Dunzo’ing vos boxers tout de suite. Mettez-les maintenant.” Harleen Sethi a posté, “Fabbbbb Naks uffff.” Ruslan Mumtaz a laissé tomber l’emoji du rire. Aditi Singh Sharma a également posté : “Hahahaha .. et son corps aussi ?” Sheban Azim a écrit : “Les haineux vont détester… ne dérange pas Bhai ! @nakuulmehta, tu as l’air bronzé.”

La séance photo de Burt Reynolds a servi d’inspiration pour celui-ci. Sur une image, on peut voir Ranveer poser sans rien porter sur un tapis turc. On peut voir Ranveer poser les mains levées en l’air sur certaines photos, allongé sur le tapis sur d’autres et assis les jambes croisées sur une autre.

Dans l’interview avec le magazine, Ranveer parle de son travail, de son style et de son niveau général de confort à être nu. “C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été putain de nu. Vous pouvez voir mon putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est en fait être nu . Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise. Pour les non-initiés, un FIR a été déposé mardi contre l’acteur pour avoir blessé les sentiments des femmes.