La fraternité de la télévision est sous le choc de la disparition d’artistes talentueux, Nitesh Pandey et Vaibhavi Upadhyaya. La star de Bade Achhe Lagte Hain, Nakuul Mehta, a rendu un hommage sincère à l’acteur décédé et a écrit une longue lettre à sa mémoire. Nitesh est décédé le 23 mai et Nakuul a rendu hommage à l’âme décédée le 24 mai. Nitesh a joué le père de Nakuul dans l’émission, Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara (de 2012 à 2014).

Nakuul a rappelé comment Nitesh était toujours là pour l’aider et l’a appelé « parmi les meilleurs » du show business. Partageant une photo de l’émission, Nakuul a écrit : « Chères Nits, vous m’avez pris sous vos ailes dès le départ ! Le printemps 2012 à Manali a été consacré au tournage de Pyar Ka Dard Hai, mon premier à la télévision, vous vous êtes assuré que j’accompagnais vous dîner tous les soirs et j’ai insisté pour que je boive du Old Monk pour me garder au chaud et joyeux ! Les trois années suivantes à être sur un plateau avec vous ont jeté les bases de tout ce que j’ai appris et construit. avez-vous aimé manger et boire un bon verre, nourrissez férocement les chiens de séjour, chiez sur la médecine moderne, toujours prêt avec une pilule homéopathique pour mes maux de gorge et mes reniflements incessants, votre sens de l’humour fou, vos encouragements sans fin, votre fierté de votre métier, votre vision d’un mode de vie durable, votre Honda CRV rétro, vos gros plans nonchalants dans une veste de costume et un short sous le thermocol du lightman, votre joie de vivre, vos Naks… allons boire un verre mec… semble si palpable et récent. »

Voici le poste





Mehta a ajouté : « Vous, mon ami, étiez une ambiance, une énergie et un talent parmi les meilleurs que nous ayons jamais eus dans le métier ! » Il a conclu le message en écrivant: « Vous serez aimé et manqué mais je vous assure qu’une grande partie de la belle vous, je continuerai à voler et à apporter à mes performances. » Nitesh Pandey est décédé le 23 mai des suites d’une crise cardiaque. L’acteur de 51 ans a rendu son dernier soupir à Lagatpuri près de Nasik où il tournait la nuit dernière.