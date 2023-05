Nakuul Mehta danse sur Hawaa Hawaa en jupe, les internautes disent « vous brisez les barrières »

L’acteur de télévision populaire Nakuul Mehta a cassé Internet le dimanche 28 mai lorsqu’il a partagé sa vidéo dansant dans une jupe colorée sur Hawaa Hawaa avec le populaire chorégraphe new-yorkais Jainil Mehta, qui a lancé la tendance #MenInSkirts sur Instagram avec ses vidéos de danse. aux chansons populaires de Bollywood en jupes.

Partageant la vidéo sur son Instagram, Nakuul, qui a récemment confirmé son retour à Bade Achhe Lagte Hain 3, a écrit : « J’ai trouvé @jainil_dreamtodance sur une vidéo BRUT sashaying glorieusement à Dholi Taro dans les rues de New York il y a quelques mois et j’ai été instantanément attiré par son esprit et son art. Apparemment, de l’autre côté des 7 mers, il finirait ses jours avec sa dose quotidienne de son émission préférée, Bade Achhe Lagte Hain. Cela appelait à une célébration sur l’une de nos chansons préférées #MenInSkirts ». Jainil lui a répondu dans la section des commentaires : « Il n’y avait aucun moyen que nous n’ayons pas pu nous rencontrer et danser ensemble ! ».

Les internautes sont en admiration devant eux après que leur vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit : « OMG !! M. Mehta, vous brisez les barrières », tandis qu’un autre a ajouté : « Vous continuez à donner aux gens des raisons de vous aimer encore plus, Nakuul ! ». « Je réponds à votre tweet pour la première fois, mais bon sang, cette performance mérite d’être appréciée. Brisez les stéréotypes et tuez les deux d’un coup. Gardez ce sourire », a lu un autre commentaire.





Parlant de Hawaa Hawaa, le morceau est adapté d’un conte folklorique tchèque appelé Sleepy John et chanté par Mohit Chauhan, écrit par Irshad Kamil, et composé par AR Rahman pour la comédie musicale Rockstar de Ranbir Kapoor et Imtiaz Ali sortie en 2011. La bande originale, souvent comptée parmi les meilleurs de l’histoire de la musique de film indienne, présente d’autres chansons légendaires telles que Sadda Haq, Jo Bhi Main, Tum Ho, Phir Se Udd Chala, Kun Faaya Kun, Aur Ho, Nadaan Parindey, The Dichotomy of Fame, Tum Ko, Sheher Mein, Tango For Taj, Katiya Karoon et The Meeting Place.

