Nakuul Mehta, Ayesha Singh, Nia Sharma et d’autres célébrités de TOP TV qui ont fait d’Instagram un lieu de rendez-vous

Et juste comme ça, 7 mois de 2023 sont terminés et dépoussiérés. Eh bien, presque. Une autre semaine s’est envolée et le quotient de divertissement n’a pas baissé. Ni à la télé, ni dans les films ou séries web ni même sur les réseaux sociaux. En parlant de cela, il est temps de jeter un coup d’œil aux célébrités populaires de la télévision qui nous ont impressionnés avec leurs publications Instagram la semaine dernière. Que ce soit avec des bobines ou des séances photo et plus encore. Depuis Nakuul Mehta pour Ayesha Singh, Nia Sharma et plus encore, rencontrons les Instagrammers TV.

Shraddha Arya et Anjum Fakih

Lorsque les nouveaux membres de la distribution se lient comme des amis avec les anciens, c’est un régal pour les fans de la série. Dès qu’Anjum Fakih est revenu après Khatron Ke Khiladi 13, et Shraddha Arya, Paras Kalnawat, Baseer Ali et Anjum sont allés voir Barbie dans les cinémas. Regardez-les poser…

Sumbul Toukir Khan

Sumbul Touqeer Khan est de retour avec un nouveau spectacle. Cette fois pour Sony Entertainment Television. Sumbul sera vu dans une émission nommée Kavya. Elle ressemble à une fonctionnaire dans le film qui est prête à aider toute personne dans le besoin. Découvrez la vidéo promotionnelle ici :

Nia Sharma

Nia Sharma est une fille magnifique. Elle se détend avec ses amis et sa famille et partage des photos chaudes en ligne. Découvrez deux de ses articles dans lesquels l’actrice de Naagin affiche son mid-riff tonique ici:

Aïcha Singh

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté Ayesha Singh a du temps libre avec sa famille. Elle a partagé quelques photos en ligne avec son frère et son père de leurs vacances. Son adorable légende a attiré l’attention de ses fans.

Pranali Rathod

Elle joue juste un personnage d’Akshara et c’est à peu près tout. Pranali n’a rien à voir avec Akshara. Et Pranali est super chaud ! Elle publie rarement quoi que ce soit, mais quand elle le fait, elle tue. Découvrez sa dernière publication Instagram:

Ishita Dutta et Vatsal Sheth

Vatsal et Ishita ont accueilli un petit garçon il y a quelques jours. Et tout récemment, Vatsal Sheth a partagé une vidéo de lui-même, Ishita Dutta et leur petit. Vatsal et Ishita passent des nuits blanches mais la vidéo est trop adorable.

Nakuul Mehta

Bade Achhe Lagte Hain 3 étoiles Nakuul Mehta est tout à fait un charmeur avec son jeu d’acteur, son apparence et même ses mots. Il a partagé deux vidéos sur la façon dont il est romantique ka devta. La deuxième vidéo présente lui-même comme d’habitude avec la chanson à la mode What Jhumka. Ne manquez pas la légende.

Shehnaaz Gill

La célébrité de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a publié une vidéo torride il y a quelques heures sur Instagram. Shehnaaz est à Dubaï en train de se détendre. Elle a l’air super chaude.

Rubina Dilaik

La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, a récemment fait la une des journaux du divertissement lorsque les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte. L’actrice a partagé une vidéo montrant ses différents looks à la mode.

Aditi Dev Sharma

La star de Katha Ankahee, Aditi Dev Sharma, a partagé de jolies photos en ligne dans lesquelles elle demande à ses fans de ne laisser personne ternir leur éclat.

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa, Rupali Ganguly, a partagé l’un de ses looks récents de la série et elle est tellement époustouflante !

C’est à peu près tout dans les Instagrammers TV de la semaine.