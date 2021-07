Naked Attraction fera l’objet d’une refonte majeure alors que les patrons de Channel 4 dirigent le format sexe

C’EST l’émission de rencontres la plus choquante à la télévision – et maintenant Naked Attraction pourrait être sur le point d’avoir un spin-off.

Le favori impertinent de Channel 4, animé par Anna Richardson, voit les gens choisir des partenaires potentiels en les voyant sans leurs vêtements.

Maintenant, après cinq ans à l’écran, il monte d’un niveau avec Naked Attraction Hotel, qui a un processus de sélection similaire dans un environnement très différent.

Un initié de la télévision a déclaré: « L’observation faite par les producteurs était que les participants à l’émission finissaient souvent par souhaiter avoir choisi l’un des autres choix.

« Mais dans la plupart des cas, il était trop tard pour les rejoindre car ils avaient abandonné le processus.

« Donc, l’idée derrière avoir un hôtel est qu’après le processus de sélection, tous les participants restent au même endroit et peuvent avoir des rendez-vous avec plusieurs personnes.

« Il est facile d’oublier avec Naked Attraction que le spectacle ne concerne pas seulement la section où les corps nus des gens sont révélés, mais aussi leur véritable expérience de rencontre une fois qu’ils ont remis leurs vêtements. »

L’idée est évidemment inspirée de l’émission First Dates de Channel 4, qui est dirigée par le maître d’hôtel français Fred Siriex.

La série a commencé en 2013 et a connu un tel succès que le spin-off First Dates Hotel a suivi quatre ans plus tard.

La version hôtel est située dans le sud de la France pour offrir un cadre plus romantique pour les dates.

L’émission originale First Dates a été tournée dans la City de Londres, au Paternoster Chop House, et plus tard au restaurant The Refinery à Manchester.

Le nouveau concept Naked Attraction, qui n’a pas encore été mis en service, pourrait également puiser dans la même ambiance si l’hôtel se trouve dans un lieu de conte de fées similaire.

Où qu’il soit, espérons simplement qu’il fait chaud – pour le bien des pauvres concurrents.

Le bantz de cheveux de Tomasz

WEATHERMAN Tomasz Schafernaker testera les règles d’étiquette de la BBC s’il porte un serre-tête pour les émissions.

Il a fait pousser ses cheveux longs pendant le verrouillage, ce qui a conduit à des comparaisons avec « une star du porno des années 70 ».

Le présentateur rebelle porte un serre-tête après un nettoyage et ses followers veulent qu’il le porte à l’écran.

L’un d’eux a dit : « S’il vous plaît, faites le temps en portant un serre-tête. »

Un autre a ajouté : « J’adore le serre-tête. Vous convient. »

Machine à sous SOS entaillé par Gabby L’animateur de NAUGHTY DIY SOS, Nick Knowles, sera remplacé par la décoratrice d’intérieur glamour Gabrielle Blackman dans le prochain spécial Children In Need. Le présentateur régulier doit re-cimenter sa relation avec la BBC depuis qu’il s’est fait taper sur les doigts après avoir fait une publicité pour Shreddies de céréales pour petit-déjeuner. Le Sun a révélé en mai que Nick était sur le point d’être licencié de son travail de 22 ans parce que faire la publicité était contraire aux règles commerciales de Beeb. Mais il a été sauvé de la côte après s’être excusé et a dit qu’il pourrait revenir pour la prochaine série complète en 2022 une fois la publicité arrêtée. Gabrielle fait partie du spectacle depuis l’année dernière et est extrêmement respectée dans son domaine, grâce à des années dans le jeu des intérieurs. Mais peut-elle faire un bon breuvage de constructeur ? C’est ce que l’équipage voudra savoir.

Graham se tortille

L’animateur de l’émission CHAT et DJ de Virgin Radio, Graham Norton, s’attendait à ce que sa mère déteste son dernier livre, car c’est le premier avec du sexe dedans.

Au début, il ne lui a même pas montré Home Stretch parce qu’il se sentait gêné par le fait qu’elle lisait son point de vue sur les activités du coucher.

Mais maman Rhoda Walker a simplement balayé ses craintes concernant les lignes grossières.

Graham attend généralement d’avoir complètement fini d’écrire avant de lui montrer quoi que ce soit, et il a hésité cette année à attendre ses notes d’aperçu.

Il a dit : « Ma mère est une grande lectrice. J’ai l’impression que si elle n’aime pas mes livres, j’ai échoué. Mais ce livre contenait du sexe. Alors je me suis dit ‘Maman, je ne suis pas sûr que tu vas aimer celui-ci’.

« Elle a dit : ‘Je connais le sexe.’ J’étais comme, ‘Urrgh s’il te plaît, arrête de parler’.

Boozie vid Rob en coule trop

L’épique beuverie d’Euros de ROB BECKETT lui a valu une nouvelle cuisine.

La bande dessinée, qui est devenue virale après avoir publié des clips de sa consommation d’alcool lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne la semaine dernière, a révélé que HUIT entreprises avaient proposé d’en installer une nouvelle.

Cela vient après qu’il a averti dans l’une des vidéos ivres qu’il ne serait pas en état d’assister à une réunion que sa femme Louise a organisée avec un fournisseur de cuisine.

Dans une conversation exclusive, Rob a révélé : « J’ai dit que j’avais une réunion de cuisine et maintenant de nombreuses entreprises ont dit qu’elles pouvaient faire ma cuisine, mais nous n’avons pas vraiment besoin d’une nouvelle cuisine.

« Lou a organisé la réunion parce que nous pourrions avoir une nouvelle cuisine – et maintenant j’en ai huit en route. »





La star de Sky One, dont la série à succès avec son partenaire comique Romesh Ranganathan – Rob & Romesh Vs – revient ce soir à 21 heures, dit également qu’il a raté sa chance d’être le visage de KFC après s’être filmé en train de manger la bouffe près de poubelles dans une ruelle.

Il a ajouté: « Ce n’est pas ce que le colonel se présente – même si c’est la réalité. » Nous y avons tous été . . .

Lutte pour la renommée des EastEnders L’ANCIEN acteur d’EastEnders Jack Ryder a révélé qu’être célèbre à un jeune âge était « difficile à gérer ». Hier, sur Lorraine d’ITV, il a déclaré: «Personne ne peut vous y préparer. J’ai juste gardé la tête baissée et j’ai continué. Il a gagné une armée de fans en tant que Jamie Mitchell au visage frais dans le feuilleton BBC1.