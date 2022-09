NEW YORK (AP) – L’activisme climatique de Vanessa Nakate au cours des trois dernières années l’a propulsée sur la scène mondiale.

Depuis 2019, Nakate s’est efforcée d’amplifier la voix des militants africains pour le climat grâce à une plateforme qu’elle a créée appelée Rise Up Movement, a dirigé une initiative pour arrêter la déforestation des forêts tropicales africaines et a lancé le projet Vash Greens Schools, qui vise à installer des panneaux solaires dans des régions éloignées. régions de son pays d’origine, l’Ouganda.

Ces efforts ont conduit l’UNICEF à l’annoncer cette semaine comme nouvelle ambassadrice de bonne volonté. La directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que la nomination de Nakate à ce poste “aidera à garantir que les voix des enfants et des jeunes ne soient jamais exclues de la conversation sur le changement climatique – et toujours inclus dans les décisions qui affectent leur vie.

Malgré la reconnaissance mondiale, Nakate dit que ce n’est pas assez – pas assez pour sauver la planète ou pour sauver les habitants du sud qui, selon elle, souffrent considérablement des effets des catastrophes climatiques.

“Pendant si longtemps, le monde a ignoré ce qui se passe dans les pays du Sud”, a déclaré mercredi l’Ougandais de 25 ans à l’Associated Press.

Tout juste sorti d’un voyage d’une semaine dans le comté de Turkana, au Kenya, avec l’UNICEF, Nakate a constaté les effets de l’insécurité alimentaire et hydrique causée par la pire sécheresse qu’ait connue l’Afrique de l’Est depuis quatre décennies.

“Pour revenir à la corne de l’Afrique – où j’étais à Turkana – il fut un temps où les gens en parlaient, mais maintenant les gens ont oublié”, a-t-elle déclaré. « On n’en parle plus, mais cela signifie-t-il que cette situation est terminée ? Non. La situation de la sécheresse est bien pire et beaucoup de gens souffrent en ce moment.

Plus tôt cette année, l’Autorité intergouvernementale pour le développement a averti que des températures plus élevées et des précipitations inférieures à la normale ont été enregistrées sur le continent africain par les agences météorologiques, et que les pluies devraient encore échouer – indiquant que les pays d’Afrique de l’Est, ainsi que la Corne de l’Afrique , pourrait faire face à la sécheresse la plus grave depuis 40 ans. Au fil des ans, les sécheresses ont entraîné de mauvaises récoltes, la mort de bétail et des millions de cas de malnutrition.

Des pays comme l’Éthiopie, la Somalie et le Kenya pourraient voir les conditions de famine actuelles s’intensifier.

« En ce qui concerne la crise climatique, elle a des réalités différentes et horribles. L’un d’eux est que ceux qui sont le plus touchés en ce moment sont les moins responsables », a-t-elle déclaré.

Selon le Global Carbon Project, une équipe de scientifiques qui surveillent les émissions de dioxyde de carbone des pays, l’Afrique – qui représente environ 16% de la population mondiale – n’est responsable que de 3,2% du dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère depuis 1959.

Le dioxyde de carbone est le principal contributeur au changement climatique. En tant que gaz à effet de serre naturel, il emprisonne la chaleur dans l’atmosphère, ce qui provoque à son tour une augmentation des températures mondiales. Alors que le continent africain est un contributeur mineur aux émissions mondiales de dioxyde de carbone, des pays plus industrialisés tels que les États-Unis, la Russie et la Chine sont des contributeurs plus importants.

Pour des militants comme Nakate, s’attaquer à la crise climatique ne consiste pas seulement à sensibiliser ou à exhorter les dirigeants mondiaux à apporter des changements rapides aux politiques de lutte contre le changement climatique qui dévaste des pays comme le Pakistan et le Kenya – cela nécessite également d’amplifier la voix des militants climatiques non occidentaux, qui, selon elle, sont largement ignorés dans les conversations internationales sur le changement climatique.

Dans la perspective de la COP27 – le sommet annuel des Nations Unies sur le climat – qui se tiendra en Égypte en novembre, Nakate a déclaré qu’elle remarquait un déficit important lors de ces discussions mondiales : le manque d’expérience humaine réelle.

“Je pense que ce qui manque vraiment dans ces conversations, c’est le visage humain de la crise climatique et je pense que c’est vraiment le visage humain qui raconte l’histoire qui raconte les expériences de ce que vivent les communautés”, a-t-elle déclaré. “C’est aussi ce qui indique les solutions dont les communautés ont besoin, car il y a souvent un décalage entre ce qui est discuté et ce que disent les communautés.”

Pour Nakate, c’est un échec du leadership mondial. Elle pense que les dirigeants, en particulier les dirigeants occidentaux, prendraient des mesures immédiates s’ils comprenaient et voyaient les difficultés que les gens ont connues à la suite de la crise climatique.

En fin de compte, a-t-elle déclaré, la responsabilité et le fardeau de lutter contre le changement climatique et de veiller à ce que les nombreux visages anonymes de la crise climatique ne soient pas ignorés doivent incomber aux dirigeants mondiaux – pas uniquement aux jeunes qui ont construit un mouvement mondial.

« La question devrait être, que devraient faire les dirigeants ? Que doivent faire les gouvernements ? Parce que tout le temps que j’ai fait du militantisme, j’ai réalisé que les jeunes avaient tout fait », a déclaré Nakate.

Pourtant, elle essaie de chercher de l’espoir dans la situation.

“Dans tout cela, vous essayez de chercher l’espoir parce que c’est dans cet espoir que vous trouvez la force de continuer à dire que nous voulons ceci ou que nous ne voulons pas cela”, a-t-elle déclaré.

Nardos Haile, The Associated Press