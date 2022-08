Najib Razak devient le premier dirigeant malaisien à être emprisonné après avoir perdu l’appel pour corruption

Le Malaisien Najib Razak deviendra le premier ancien Premier ministre du pays à être emprisonné, après avoir perdu son dernier appel mardi dans une affaire de corruption liée au pillage du fonds public 1MDB.

Le tribunal supérieur a confirmé à l’unanimité sa condamnation et sa peine de 12 ans de prison, ce qui signifie que Najib devra commencer à purger sa peine immédiatement. Il a quitté le palais de justice après le verdict et aurait été emmené en prison.

Le panel de cinq membres de la Cour fédérale a déclaré qu’il avait conclu que le juge de la Haute Cour avait raison dans son jugement et que l’appel de Najib était “dénué de tout fondement”.

“Il s’agit d’un cas simple et direct d’abus de pouvoir, d’abus de confiance criminel et de blanchiment d’argent”, a déclaré le juge en chef Maimun Tuan Mat, qui a lu le verdict.

“Nous ne sommes pas en mesure de conclure que l’une quelconque des conclusions de la Haute Cour, telles qu’affirmées par la Cour d’appel, étaient perverses ou manifestement erronées au point de justifier une intervention en appel. Nous convenons que la défense est si intrinsèquement incohérente et incroyable qu’elle ne ne pas soulever un doute raisonnable sur le dossier de l’accusation.”

Une voiture transportant l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak quitte la Cour fédérale de Putrajaya après le rejet de son appel. (Hasnoor Hussain/Reuters)

Le tribunal a ordonné à Najib de commencer sa peine derrière les barreaux. Il doit également payer une amende de 47 millions de dollars américains (61 millions de dollars canadiens).

Fonds de développement créé en 2009

1MDB était un fonds de développement que Najib a créé peu de temps après son arrivée au pouvoir en 2009. Les enquêteurs allèguent qu’au moins 4,5 milliards de dollars américains (5,8 milliards de dollars canadiens) ont été volés dans le fonds et blanchis par les associés de Najib. Najib a été reconnu coupable en 2020 d’abus de pouvoir, d’abus de confiance criminel et de blanchiment d’argent pour avoir reçu illégalement 9,4 millions de dollars (12,2 millions de dollars canadiens) de SRC International, une ancienne unité de 1MDB.

Le financier Jho Low est un fugitif en lien avec l’affaire. Il fait partie des divers destinataires des fonds détournés, qui, selon les procureurs américains, ont été utilisés pour acheter des biens de luxe et des biens immobiliers, un tableau de Picasso, un jet privé, un superyacht, des hôtels, des bijoux et pour aider à financer le film de 2013. le loup de Wall Street.

Najib, 69 ans, a maintenu qu’il était innocent et avait été libéré sous caution en attendant ses appels. Juste avant que le tribunal ne rende son verdict, il s’est levé sur le banc des accusés pour faire une déclaration protestant contre la série de refus de la Cour suprême la semaine dernière de reporter les audiences d’appel.

Najib a déclaré qu’il se sentait “traité injustement” et que son cas avait été traité à la hâte. Il a souligné qu’un verdict divulgué par la Cour fédérale avait été publié sur un site Web et a déclaré que si cela était vrai, ce serait une “inconduite judiciaire de premier ordre”.

Juge dans l’affaire faisant l’objet de menaces en ligne

Najib est apparu sous le choc après la lecture du verdict. Il a été immédiatement entouré de sa famille et de ses partisans.

“Il s’agit d’un moment historique pour la Malaisie, où le plus haut dirigeant est en fait confronté à un moment sans précédent de responsabilité politique”, a déclaré Bridget Welsh, experte en Asie du Sud-Est à l’Université de Nottingham en Malaisie. “Pour cette décision, qui est la première de nombreuses affaires impliquant ce scandale particulier, aller dans cette direction particulière est vraiment un témoignage de l’état de droit en Malaisie et du renforcement des exigences de l’état de droit en Malaisie.”

Les partisans de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak réagissent mardi devant le bâtiment de la Cour fédérale. (Lai Seng Sin/Reuters)

Plus tôt mardi, Najib a cherché à retirer Maimun de l’affaire, invoquant un parti pris possible parce que son mari avait publié une publication négative sur Facebook à propos de la direction de Najib peu après son éviction aux élections générales de 2018. Mais les juges ont rejeté la demande de Najib.

Maimun, la première femme juge en chef de Malaisie nommée en 2019, a été attaquée sur les réseaux sociaux par les partisans de Najib. La police a arrêté un homme ce week-end suite à des menaces de mort proférées à son encontre.

Femme également en danger juridique

Najib, éduqué en Grande-Bretagne, est né dans l’élite politique malaisienne. Son père était le deuxième Premier ministre du pays et son oncle était le troisième.

Il a été propulsé en politique en 1976 après la mort de son père, devenant le plus jeune législateur de Malaisie à 22 ans et le plus jeune vice-ministre deux ans plus tard. Il est devenu Premier ministre en 2009 en tant que réformateur, mais son mandat a été entaché par le scandale 1MDB qui a déclenché des enquêtes aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

Rosmah Mansor, épouse de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, s’est montrée mardi à Putrajaya. Mansor fait également face à des accusations dans le scandale tentaculaire. (Hasnoor Hussain/Associated Press)

Najib fait face à un total de 42 chefs d’accusation dans cinq procès distincts liés à 1MDB, et sa femme est également jugée pour corruption.

Malgré les ennuis judiciaires, il reste politiquement influent, des centaines de partisans se présentant mardi devant le tribunal. Son United Malays National Organization dirige le gouvernement actuel après que des défections de législateurs ont provoqué l’effondrement du gouvernement réformiste qui a remporté les élections de 2018.