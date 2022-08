Najib Razak, ancien Premier ministre malaisien, envoyé en prison pour une affaire de corruption de 1MDB

Mardi, un panel de cinq juges de la Cour fédérale de Malaisie a conclu que l’appel de Najib était sans fondement et que la décision initiale de la Haute Cour était correcte. Sa peine doit être purgée à la prison de Kajang, à la périphérie de Kuala Lumpur, et il doit être évalué une amende de 47 millions de dollars.

“Il s’agit d’un cas simple et direct d’abus de pouvoir, d’abus de confiance criminel et de blanchiment d’argent”, a déclaré la juge en chef Maimun Tuan Mat en annonçant la décision, selon l’Associated Press.

L’énorme ampleur de la corruption a attiré des groupes financiers internationaux, dont Goldman Sachs, qui a conclu un accord de 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie pour résoudre les accusations criminelles liées à 1MDB en 2020. L’argent de la corruption a été impliqué dans le financement du film de Martin Scorcese “Le loup de Wall Street”. ” et utilisé pour acheter des hôtels à Beverly Hills et des peintures de Vincent van Gogh, selon les enquêteurs.

Membre de l’élite politique malaisienne, Najib est le troisième membre de sa famille à occuper le poste de Premier ministre, après son père et son oncle. Il a fait ses études dans un pensionnat britannique et a étudié l’économie à l’Université de Nottingham, avant de devenir le plus jeune député à l’âge de 23 ans seulement après la mort de son père.

Entré lui-même au bureau du Premier ministre en 2009, il avait promis des réformes économiques et politiques. Cependant, au moment où il a été contraint de quitter ses fonctions après avoir perdu une élection en 2018 – la première fois que la coalition au pouvoir, l’Organisation nationale malaise unie (UMNO), avait perdu depuis l’indépendance – il était empêtré dans le scandale 1MDB et de plus en plus considéré comme un autoritaire.