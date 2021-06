Najee Harris s’associe au gouverneur de Californie pour lutter contre l’itinérance

L’ancien Alabama Crimson Tide et l’actuel demi offensif des Steelers de Pittsburgh Najee Harris ont rejoint le gouverneur de Californie Gavin Newsome à LifeMoves à Mountain View, en Californie, pour parler de la lutte contre l’itinérance.

L’organisation à but non lucratif de Harris « Da’ Bigger Picture Foundation » s’est associée au gouvernement de l’État avec le programme Homekey, qui fournit des conditions de vie aux personnes sans domicile fixe.

« Si j’ai un impact sur les jeunes et sur les personnes qui ont vécu ma situation, ils essaient de s’améliorer », a déclaré Harris. « C’est vraiment tout ce qui compte. »

Harris a subi plusieurs expulsions lorsqu’il était enfant et a déménagé dans divers refuges pour sans-abri dans la région de la baie.

Il a continué à jouer au football, même pendant le temps où lui et ses frères et sœurs vivaient dans une camionnette, et a été classé deuxième espoir global en 2017 par 247Sports.

Harris a couru pour 3 843 verges et 46 touchés en quatre saisons en Alabama et a été sélectionné n ° 24 au total par les Steelers lors du repêchage de la NFL en 2021.

« J’essaie toujours de me fixer du temps pour créer mon organisation à but non lucratif et de penser à la prochaine chose que je vais faire pour la communauté », a déclaré Harris.