Najee Harris et Diontae Johnson des Steelers offrent de sages conseils à George Pickens

PITTSBURGH — Najee Harris n’a pas été élu capitaine des Steelers de Pittsburgh par ses coéquipiers cette saison, ce qui en fait l’un des rares à avoir été « rétrogradé » d’une année à l’autre. Considérant que Mike Tomlin était déterminé après l’année recrue de Harris à pousser son porteur de ballon sur cette voie de leadership, il était assez surprenant que cela se soit passé ainsi.

Vous pouvez retirer le « C » de sa poitrine, mais vous ne pouvez pas retirer le titre de capitaine de son sang.

Il était difficile d’ignorer la frustration de George Pickens et le nettoyage des réseaux sociaux au cours du week-end, après un deuxième match consécutif (victoire 20-16 de jeudi contre les Titans du Tennessee) dans lequel le talentueux receveur n’était qu’une réflexion après coup. plan de match. Alors que de nombreux Steelers – y compris Pickens lui-même – étaient sur la pointe des pieds pour toute discussion sur le sujet, Harris a révélé qu’il avait eu une conversation pendant le match avec Pickens.

Pickens faisait visiblement la moue sur la touche pendant la première mi-temps contre les Titans, alors qu’il marquait trois cibles et un attrapé sur 2 mètres avant la pause. Cela a attiré l’attention du coordinateur offensif Matt Canada, qui a eu une conversation avant la mi-temps avec Pickens sur le banc.

Le sujet a retenu davantage l’attention après le match, après Pickens tourna le dos à Diontae Johnson, au lieu de célébrer le touché gagnant, a été le premier à entrer dans les vestiaires et le premier à sortir, puis a cessé de suivre de nombreux coéquipiers sur Instagram au cours du week-end précédent. en affichant le message « libérez-moi ».

Alors que Pickens et Tomlin ont minimisé l’incident, Harris ne l’a pas fait.

“Je lui ai parlé à la mi-temps”, a déclaré Harris. « Chaque fois que vous êtes un joueur clé en attaque, (les adversaires) ne vont pas simplement vous laisser faire exploser la feuille de statistiques. Les gens ne réalisent pas qu’ils ne vous laisseront pas détruire le jeu. Ils trouveront des moyens de minimiser ce joueur, et lorsqu’ils trouveront des moyens de minimiser ce joueur, cela créera des opportunités pour les autres joueurs. Cela fait partie du fait d’être une équipe.

Harris avait un message similaire pour Pickens pendant le match et également lorsque l’équipe est revenue de sa pause prolongée mercredi pour commencer la préparation du match de dimanche contre les Packers de Green Bay.

“Je lui ai également dit au milieu du match qu’il devait garder son sang-froid et : ‘Lorsque vous avez l’occasion de jouer, faites un jeu'”, a déclaré Harris. « GP est un gars talentueux. Ce n’est pas grave, vous êtes jeune, mais vous devez mieux gérer les choses. Il n’y a pas de quoi en faire toute une histoire. C’est la NFL, ça fait partie du sport. Il y aura des hauts et des bas. »

De toute évidence, Pickens a accepté les critiques constructives de Harris, ainsi que certaines de Johnson.

Pickens ne parle pas toujours aux médias, et lorsqu’il le fait, c’est généralement plus tard dans la semaine. Cependant, il était au premier plan dans les vestiaires quelques instants après la fin de l’entraînement des Steelers mercredi, bien qu’il ait esquivé la plupart des questions et rejeté l’idée que son activité sur les réseaux sociaux était motivée par la frustration liée à son rôle.

Lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait s’impliquer davantage, Pickens a répondu : « Tout ce que je peux faire, c’est simplement continuer à travailler, pour être honnête. Je ne peux plus l’exprimer. Je dois juste continuer à travailler. C’est ça.”

Sur ses réseaux sociaux : « Je ne mélange pas les réseaux sociaux et le football. Je venais juste de vider ma page, pour être honnête. Cela n’avait rien à voir avec les Steelers.

Sur le fait de ne pas célébrer le touché de Johnson : « Je revenais juste sur le banc de touche. Son touché a organisé la victoire, donc je ne sais pas comment je peux être en colère contre ça.

Il y a cependant un problème sous-jacent.

Pickens n’a que 10 cibles, trois réceptions et 21 verges au cours des deux dernières semaines, alors que Johnson a travaillé davantage après son retour de la réserve blessée il y a trois semaines. En comparaison, Johnson compte 23 cibles, 15 attrapés et 175 verges au cours des deux derniers matchs.

Pickens s’est révélé être une cible facile pour les équipes doubles, étant donné qu’il s’aligne à l’extérieur et ne bouge généralement pas avant le snap. Cela oblige Kenny Pickett à aller ailleurs sur la base de la lecture préalable.

“En le laissant dans la limite, il est très facile pour lui de se faire doubler”, a déclaré Pickett. « Le déplacer et ne pas le faire devenir une cible assise est un début. Tout le monde est compétitif, et c’est ce que vous voulez. Je ne veux pas de gars qui ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Les Steelers impliqueront probablement davantage Pickens cette semaine en le déplaçant dans la formation. Cela aiderait si Pickett a réalisé des lancers précis en le ciblant, et pour Pickens va se mettre sur piedcomme il n’a pas réussi ce qui aurait dû être un touché facile contre les Titans.

“C’était de la frustration suite au match”, a déclaré Johnson. « J’ai eu une bonne conversation avec lui et il comprend. Il va de l’avant et sait comment se comporter la prochaine fois. Vous ne voulez pas que les gens créent ce récit en le diffusant.

Johnson et Harris le sauraient. Johnson a connu une sécheresse de 655 jours avant de trouver la zone des buts, et même s’il était frustré, il ne s’est jamais déchaîné. Harris est toujours frustré par les cases à huit et neuf joueurs, mais il s’est rendu compte que les défenses qui l’éloignent rendent les autres meilleurs.

Il a fallu du temps à Harris pour s’en rendre compte. Il espère pouvoir aider Pickens à s’en sortir plus rapidement que lui.

“J’ai dit à GP qu’il n’y avait rien de mal à être frustré – c’est juste la façon dont vous gérez les choses lorsque vous êtes frustré”, a déclaré Harris.

“Continuez à jouer”, a déclaré Johnson. « Ne vous inquiétez pas de la pièce qui vient de se produire. Le ballon vous trouvera. Vous êtes un professionnel et vous devez agir comme un professionnel. Un mauvais moment ne vous fera pas de mal. C’est la façon dont vous réagissez.

