Naissances du comté de Bureau annoncées: 3 novembre 2021

Sadie Géraldine Quinn

Bryce et Amber (Huffaker) Quinn d’Ottawa sont les parents d’une fille, Sadie Geraldine, née le 12 octobre à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 7 livres, 13 onces et mesurait 20 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Jack et Linda Huffaker de Seatonville. Les grands-parents paternels sont Paul et Laurie Quinn de Ladd. Les arrière-grands-parents sont Jim et Juanita Tarrence de Princeton.

Santana Hoffmann

Sam et Victoria (Pembleton) Hoffman de Princeton sont les parents d’une fille, Santana, née le 16 octobre à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 7 livres, 6 onces et mesurait 20 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont John et Jennifer Pembleton de Princeton. Le grand-parent paternel est James Hoffman de Rock Falls.

Rylie Marie Pelszynski

Joe et Emily (Hardin) Pelszynski de LaSalle sont les parents d’une fille, Rylie Marie, née le 21 octobre à St. Margaret’s Health – Pérou. Elle pesait 5 livres, 10 onces et mesurait 17 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Don et Lisa Hardin de Spring Valley. Le grand-parent paternel est Judith Pelszynski de LaSalle. Les arrière-grands-parents sont Don et Nancy Hardin de Spring Valley, et Harold et Helen Pettit de Spring Valley.

Julien Éric Cortez

Crystal Quintana et Eric Cortez de DePue sont les parents d’un fils, Julian Eric, né le 23 octobre à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Il pesait 6 livres, 5 onces et mesurait 19 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Ruben et Luz Maria Quintana de DePue. Le grand-parent paternel est Enrique Cortez de DePue.

Raya Layne Bopes

Josh et Heather (Nambo) Bopes de Princeton sont les parents d’une fille, Raya Layne, née le 27 octobre à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 10 livres, 11 onces et mesurait 21 pouces de longueur. Elle a été accueillie à la maison par une sœur, Riley Jean. Le grand-parent maternel est Magdaleno Nambo de Ladd. Les grands-parents paternels sont Keith et Ambi Bopes Princeton. Les arrière-grands-parents sont Wayne et Marilyn Bopes de Princeton.