Naissances : 1er octobre 2023 – Pine and Lakes Echo Journal

Centre médical régional de Cuyuna-Crosby

Amed et Colleen Kanan, Pequot Lakes, une fille, Christine Colleen, 8 livres, 11 onces, 30 août 2023. Les grands-parents sont David et Christine Kennedy, Pequot Lakes. Les arrière-grands-parents sont Arthur et Colleen Jentson, Brainerd ; et Eugène Kennedy, Roseville.

Matt et Jessie Perrine, Baxter, un garçon, Miles Wilson Perrine, 8 livres, 8 onces, 8 septembre 2023. Les grands-parents sont Tim et Jody Perrine, Breezy Point ; Mark et Nancy Larsen, Winona ; Sue Landowski (en retard) et Ken Klug, Lewiston. Les arrière-grands-parents sont Ginny Wallace, Fort Myers, Floride ; et Sandy Price, Las Vegas, Nevada.

Essentia Health-St. Centre médical Joseph, Brainerd

Matthew Pawlu et Phoinix Amundsen, Garrison, un garçon, Matthew Levi Reed Pawlu Amundsen, 7 livres, 13 onces, 12 août 2023. Les grands-parents sont Tina et Roger Pawlu, Pierz, et Anne Reynolds, Garrison ; James Amundsen, Saint-Cloud ; Janice et Roger Pawlu, Pierz ; Carol Bonga, Breezy Point ; Barbra et Stephen Lieske, Anoka ; et Roxann Amundsen, Monticello.

John et Kerstin Gehling, Pequot Lakes, une fille, Rosemary Elizabeth, 7 livres, 7 onces, 23 août 2023.

Aaron Fuhrer et Kaycee Goerlich, Baxter, un garçon, Sawyer Kenneth Wayne Fuhrer, 5 livres, 9 onces, 26 août 2023. Les grands-parents sont Jerry et Shawna Fuhrer, Pine River, et Barbara et Raymond Goerlich, Pine River. Les arrière-grands-parents sont Lovette Mcaninch, Backus, ainsi que Rodger et Cheryl Sawyer, Pine River.

Catherine et Hunter Flom, Backus, un garçon, Jude Randall, 8 livres, 1 once, 4 septembre 2023. Les grands-parents sont Paul et Jen Flom, Aurora, et John et Carrie Stagnaro, Pine River.

Joe et Arianne Helmin, Pequot Lakes, une fille, Isla Rae, 7 livres et 4 onces, 5 septembre 2023.

Système de santé de Lakewood, Staples

Madison Abraham et David Erickson, Pequot Lakes, une fille, Ruth Abigail, 7 livres et 5 onces, 8 septembre 2023.