Naissance, mort dans un hôpital touché dans l’explosion de Beyrouth

Emmanuelle Khnaisser avait accouché toute la journée, et maintenant c’était dans les dernières étapes. Son bébé – son premier – était en train de couronner. Cinq étages plus bas, Jessica Bezdjian venait d’entrer à l’hôpital St George de Beyrouth. Elle avait une heure d’avance pour son quart de 12 heures en tant qu’infirmière dans le service psychiatrique.

Tout a explosé.

A chaque étage en un instant, les fenêtres éclatent. Les portes ont volé de leurs gonds, les plafonds se sont effondrés et l’équipement s’est renversé. Une vague de poussière et de verre pulvérisé a déferlé sur les salles et les couloirs. Dans l’obscurité et le chaos sont venus les cris des patients ensanglantés, des médecins et des infirmières.

Ce jour-là, le 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium mal stockées dans un entrepôt portuaire ont explosé dans l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire – à 900 mètres (yards) de St. George.

L’explosion a ravagé la capitale libanaise à 18h07, détruisant des quartiers entiers et tuant au moins 214 personnes, dont 22 à l’hôpital Saint-Georges.

Un an plus tard, beaucoup luttent encore contre le traumatisme physique et psychologique. Certains luttent contre la perte inexplicable d’un être cher, d’autres tentent de comprendre ce que signifie avoir survécu.

« C’était le moment le plus heureux de ma vie et le plus laid à la fois », a déclaré Edmond Khnaisser, le mari d’Emmanuelle.

Vers 5 heures du matin, les eaux d’Emmanuelle se brisent. Elle allait accoucher deux semaines plus tôt. Elle et Edmond se sont précipités à l’hôpital, où ils ont été rejoints par la famille.

Ensemble, ils ont attendu que le bébé George – comme ils savaient déjà qu’ils l’appelleraient – ​​vienne au monde.

Dans la banlieue nord de Beyrouth, Chouchan Yeghiyan a réveillé sa plus jeune fille, Jessica, à 16 heures pour se préparer. Jessica dormait généralement une grande partie de la journée puisqu’elle travaillait de nuit. La jeune femme de 22 ans adorait son travail et économisait de l’argent pour poursuivre une maîtrise.

Elle a mangé et pris une douche. Une fois que sa sœur aînée Rosaline est rentrée à la maison vers 17 h 30, Jessica est descendue et a pris la voiture.

Elle a dit au revoir à son père, George Bezdjian, debout sur le balcon.

« J’aurais aimé ne pas la réveiller ce jour-là », a déclaré sa mère, les larmes coulant sur son visage.

Vers 17h45, on aperçoit la tête du bébé. Emmanuelle a été transportée dans la salle d’opération – juste au moment où l’explosion a frappé.

Des carreaux de plafond et des cadres de fenêtres se sont effondrés sur Emmanuelle, et le verre l’a arrosée de la taille aux pieds. Son lit entier a été secoué de près d’un mètre (yard) hors de sa place. Un médecin a été jeté sous le lit, un autre a été touché par des débris. Leurs uniformes bleus et blancs étaient éclaboussés de sang. La machine enregistrant les battements de cœur de George s’est brisée.

« J’étais en état de choc. Nous n’avions aucune idée de ce qui s’était passé », a déclaré Emmanuelle.

Des vidéos du téléphone portable d’Edmond documentent la panique. Dans une vidéo, on l’entend crier : « Où est ma femme ? Reste où tu es. Oh, Vierge Marie.

Le bébé avait repoussé en elle, et l’accouchement a dû repartir de zéro. Les médecins ont déplacé son lit dans le couloir de sortie de secours, où il y a eu moins de dégâts.

Elle était désorientée, ne savait pas si son bébé était vivant. Quand, après quelques instants de tension, ils entendirent son cœur battre : « J’ai senti qu’il y avait une raison pour laquelle je devais vivre. Je dois faire tout ce que je peux parce que j’ai une grande responsabilité pour que George vienne à cette vie », a rappelé Emmanuelle.

En poussant, Emmanuelle a entendu des gens pleurer et des sirènes d’ambulance hurler. Des personnes affolées se sont précipitées dans et hors de la sortie de secours, à la recherche de leurs proches. À la tombée de la nuit, ses médecins ont travaillé à la lumière de leurs téléphones portables.

A 19h18, le petit garçon aux cheveux châtains est né, 71 minutes après l’explosion.

« Quand ils l’ont mis sur ma poitrine, je me sentais très coupable et je lui ai dit… ‘Je suis désolé, ma vie, que tu aies dû naître comme ça' », a déclaré Emmanuelle, retenant ses larmes.

Dans l’une des vidéos d’Edmond, on peut entendre une infirmière montrant un bébé qui pleure George à sa femme. « Il est si beau », lui dit l’infirmière.

Habituellement, lorsque Jessica arrive au travail, elle envoie à sa mère des émojis de bisous ou de cœurs. Ce jour-là, à 18h05, elle a envoyé un emoji d’un ange. Deux minutes plus tard, sa mère a entendu le puissant bang à 6 kilomètres de distance.

Yeghiyan a commencé à crier : « Je sens quelque chose dans mon cœur. Peut-être que la fille est morte.

Son mari et leur fille aînée se sont précipités pour se rendre à l’hôpital. Frénétique, Yeghiyan a frappé à la porte du voisin et lui a demandé de l’emmener. Lorsqu’ils ont heurté la circulation, Yeghiyan a sauté de la voiture et a arrêté un motocycliste. Elle grimpa à l’arrière et il se fraya un chemin à travers les véhicules coincés en direction de St. George.

Le père et la fille sont arrivés les premiers. On leur a dit que Jessica était aux urgences. Ils ont supposé qu’elle était là pour aider les blessés.

Ils l’ont reconnue à ses chaussures. Elle était allongée sur le sol, les médecins lui assurant une ventilation artificielle et appuyant sur sa poitrine.

Bezdjian a vu la plaie béante au cou de sa fille et son sac, trempés de sang.

« J’ai enlevé les chaussures de ma fille et j’ai commencé à lui embrasser les pieds », se souvient-il, la voix tremblante. « J’ai demandé à Dieu : ‘Dans neuf jours, j’aurai 60 ans. Prends mon souffle et donne-le-lui.’ »

Yeghiyan est arrivée et a vu le corps de sa fille. Elle s’est évanouie.

Jessica a succombé à ses blessures à peu près au même moment où George est né.

Un an plus tard, la maison familiale résonne de l’absence de Jessica. Ils ne sont pas aisés – son père travaillait comme tailleur – et ils ont utilisé ce que Jessica avait économisé pour payer ses funérailles.

Trois jours après les funérailles, la famille a emmené le chien de Jessica, Foxy, un Poméranien, au cimetière. Ils ont regardé Foxy courir d’une tombe à l’autre, puis ont sauté sur celle de Jessica et ont commencé à hurler. Ils ont marqué le 23e anniversaire de Jessica sur la tombe en novembre.

Emmanuelle et Edmond fêteront le premier anniversaire de George quelques jours après le 4 août, par respect pour les victimes de l’explosion.

Un jour, dit Emmanuelle, elle lui racontera sa naissance dans l’explosion.

« Je lui dirai comment sa naissance a été un rayon de lumière au milieu de toutes les ténèbres. »

