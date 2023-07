Naissance d’étoiles captées par un télescope spatial

L’image du premier anniversaire publiée le mercredi 12 juillet 2023 par le bureau de sensibilisation du public du Space Telescope Science Institute montre le télescope spatial James Webb de la NASA affichant une naissance d’étoile comme on ne l’a jamais vue auparavant, pleine de texture détaillée et impressionniste. Le sujet est le complexe nuageux de Rho Ophiuchi, la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre. (NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pon/Associated Press)

Le télescope spatial James Webb célèbre une année de photographies cosmiques avec l’une de ses meilleures à ce jour : le gros plan spectaculaire de dizaines d’étoiles au moment de la naissance.

La NASA a dévoilé mercredi le dernier instantané, révélant 50 bébés étoiles dans un complexe nuageux à 390 années-lumière. La région est relativement calme mais pleine de gaz illuminés, de jets d’hydrogène et même de cocons de poussière avec les débuts délicats d’encore plus d’étoiles.

Toutes les jeunes étoiles semblent ne pas être plus grosses que notre soleil. Les scientifiques ont déclaré que la photo à couper le souffle offre la meilleure clarté à ce jour de cette brève phase de la vie d’une étoile.

« Notre propre soleil a connu une phase comme celle-ci, il y a longtemps, et maintenant nous avons la technologie pour voir le début de [another] l’histoire de la star », a déclaré Klaus Pontoppidan, qui a été scientifique du projet, dans un communiqué.

Des planètes en devenir ?

Ce complexe nuageux, connu sous le nom de Rho Ophiuchi, est la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre. En l’absence d’étoiles au premier plan de la photo, a noté la NASA, les détails ressortent d’autant plus. Certaines des étoiles affichent des ombres indiquant d’éventuelles planètes en devenir, selon la NASA.

Webb – l’observatoire astronomique le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l’espace – a produit des clichés de beauté cosmiques au cours de l’année écoulée. Les premières images du télescope infrarouge de 10 milliards de dollars américains ont été dévoilées en juillet dernier, six mois après son décollage de la Guyane française.

Il est considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre depuis 33 ans. Un effort conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, Webb scanne l’univers depuis un perchoir plus éloigné, à 1,6 million de kilomètres.