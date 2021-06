NaijaVibe : Une plateforme pour les Afrobeats | Actualités culturelles

New Delhi : NaijaVibe est un site de divertissement de culture pop que l’éditeur du site, Stephen Nzurum, a officiellement lancé le 12 septembre 2012. Sa plateforme vise à offrir à ses clients les meilleures mises à jour du marché, tant au Nigeria qu’à l’étranger, lorsqu’il s’agit de au secteur du divertissement. Les dernières informations sur les spectacles, les concerts, la beauté et la mode, les actualités sur les célébrités, les films, la musique et bien d’autres peuvent être apprises avec l’aide de Naija Vibe. Il s’agit d’une excellente plate-forme pour les millénaires qui souhaitent se tenir au courant de ce qui se passe dans l’industrie, des changements qui se produisent et de ce qu’ils devraient savoir. De plus, NaijaVibe propose à ses abonnés un marketing sur les réseaux sociaux et une promotion Web. NaijaVibe a les ressources pour soutenir votre entreprise ou même pour se promouvoir en ligne. Il dispose d’une vaste présence sur le Web qui peut aider les annonceurs à atteindre rapidement et efficacement leurs clients. De nombreux visiteurs du site Web sont des fans de la culture pop et souhaitent toucher les gens de tout le pays. C’est une excellente manifestation pour les milléniaux qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui change et de ce que vous devez savoir. C’est également l’une des destinations les plus prisées pour tous les modes de vie musicaux et médiatiques/en ligne.

Qui est le PDG de NaijaVibe ?

Stephan Nzurum est le fondateur de NaijaVibe et PDG de NaijaMp3s.com, une start-up informatique, musicale, marketing et promotionnelle basée à Lagos, au Nigeria. Dans la ville de Lagos, il est né. Il est diplômé de l’Université Awka de Nnamdi Azikiwe. Il est chef des opérations pour SFI Africa, une société de commerce électronique et de marketing responsable du portefeuille de JanSport au Nigeria. Stephen Nzurum est le président de NaijaVibe et gère l’ensemble de la plateforme dans un esprit d’authenticité et d’engagement. Stephen est également l’auteur de deux livres, ‘Start a Small Business Online’ et ‘Nigeria Music Streaming Market: Stream Music in Nigeria’. Son travail et ses efforts pour réussir lui permettent de lancer une plateforme « NaijaVibe », le site Web le plus visité du Nigéria. Il dit: « NaijaVibe est une plate-forme qui a vu le jour pour que les utilisateurs sachent ce qui se passe. »

Événements par NaijaVibe

La Naija Vibe – Riot Pool Party colorée a disparu mais se souvient d’un bel événement et promet aux organisateurs un avenir meilleur. Cela n’allait pas sans défis, comme toute première édition d’un événement, mais dans l’ensemble, c’était un événement délicieux. Jk Cyno et Chemist Boy, MC, assurent que l’événement était vivant car le rire n’était pas tout à fait possible pour l’invité. Lorsque les artistes HarrySong, W4, Mani Lapussh, Tareeq et SIX ont été invités à l’événement, les choses sont devenues plus intéressantes. La foule a répondu à l’animation par des acclamations dans lesquelles l’artiste est entré en scène. Il y a eu une performance spectaculaire de Six. Harrysong a pris la scène comme point culminant de l’événement. Ses chansons solo populaires « Taye and Kehinde » et « I’m in Love » ont été jouées. La foule joyeuse a chanté pendant que les deux invités dansaient dans et hors de la piscine dans l’atmosphère mélodieuse de Harrysong après qu’Harrysong ait chanté des autographes avec les invités et leurs fans parce que tout le monde a sorti son téléphone pour avoir un morceau de lui. Il a quitté la série et tout le monde a dit : « Harry l’a tué. » Il est parti avec le battage médiatique. Le concert s’est terminé par les performances supplémentaires demandées par un autre artiste. Mani Lapussh a soutenu l’excitation de ses tubes « bridge your heart ».

L’autre événement, Valentine with Herschel, est prévu le vendredi 12 février dans l’arène de la Faculté des arts de l’université. Il y aura une gamme de produits Herschel, et quelques étudiants chanceux bénéficieront de tarifs gratuits. Les élèves reçoivent gratuitement du maïs soufflé et de la crème glacée en plus de leur nourriture, un acte montrant la cause réelle de la saison. Récemment, à l’Université de Lagos, Herschel a organisé un événement similaire. De nombreux sacs ont été partagés alors que les étudiants partageaient des photographies de 50 000 nairas en argent que Victor Adedeji a finalement gagné et reçu en son nom. L’esthétique contemporaine de l’offre à deux niveaux est constituée de lignes épurées et de matériaux résistants à l’eau innovants. La collection Studio progressive, composée de tissus et d’industries polycoat, est livrée avec des accents sérigraphiés et un luminaire tanné de haute qualité. ‘Valentine avec Herschel’ a eu beaucoup de moments amusants car c’était plus qu’un spectacle amusant avec des étudiants qui ont remporté de nombreuses réceptions gratuites lors des différents jeux. Les étudiants ont eu beaucoup à partager lors de l’événement avec des boissons et de la nourriture.

En 1967 à Seattle, Washington, JanSport, une division de VF Outdoor, a été fondée par trois pionniers de l’outdoor. Bien que la société ait commencé à produire et à commercialiser des forfaits extérieurs internationaux, l’offre de produits comprend actuellement des équipements de plein air, des forfaits à la journée, des équipements de voyage et des collègues certifiés, vendus sur www.jansport.com et dans des points de vente spécialisés et boutiques dans le monde entier. La fête de la Saint-Valentin de JanSport le 14 février était une vue fantastique sur l’Université d’État de Lagos. Avant même que le Disc Jockey n’allume les microphones et les haut-parleurs, l’événement qui a commencé à 14 heures était déjà envahi par des milliers d’étudiants pleins d’entrain. Plus de 7000 personnes qui ont assisté à l’événement ont célébré la Saint-Valentin. Après avoir choisi de découvrir la liberté avec JanSport, vous avez vécu une expérience amoureuse pour ne pas l’oublier vite.

NaijaVibe et Afrobeats :

En tant que genre le plus ancien de la musique nigériane, l’Afrobeat est populaire auprès des Nigérians et des amateurs de musique du monde entier. NaijaVibe vise à relier les mélomanes à leurs groupes, artistes et chanteurs préférés en mettant ce vieux genre musical sous les projecteurs. Chaque jour, il continue d’actualiser la culture pop et l’afrobeat. Les utilisateurs peuvent donc toujours profiter d’un contenu frais, unique et nouveau. NaijaVibe est l’un des sites d’actualités populaires pour le divertissement qui connecte ses utilisateurs aux dernières nouvelles concernant la culture pop et le divertissement. NaijaVibe est un site nigérian qui met en lumière la culture populaire du Nigeria et de l’afrobeat. Il recrée le lien entre les utilisateurs et l’afrobeat en couvrant l’afrobeat international et nigérian et la culture pop. NaijaVibe met les Afrobeats sous les projecteurs en partageant les derniers événements et actualités avec plusieurs lecteurs et utilisateurs. En conséquence, les gens apprécient les dernières nouvelles de l’afrobeat et de la culture pop. En 2021, avec COVID-19 modifiant les événements de divertissement mondiaux, la croissance de la culture Afro-Beating et Pop au Nigeria devient un défi. À ce stade, NaijaVibe fait un grand effort pour aider les Afrobeats et la culture pop à prendre de l’ampleur dans le monde entier. L’afrobeats, genre musical nigérian, secoue le monde du divertissement depuis 2016, de Lagos à Londres et dans le monde entier. C’est l’un des genres de musique les plus populaires au monde. Mais chaque jour après le confinement, les Afrobeats et la pop culture font face à de nouveaux défis. NaijaVibe promeut les Afrobeats et la culture pop en les remettant en lumière avec les derniers développements, y compris les événements internationaux et locaux. La plate-forme s’efforce de permettre aux utilisateurs de profiter chaque jour d’un contenu unique et à jour.

Conclusion:

NaijaVibe est une excellente source pour tous les Nigérians et tous ceux qui s’intéressent aux Afrobeats, à la culture pop, aux films, aux modes de vie, etc. La priorité de NaijaVibe est de fournir un contenu attrayant, bien conçu et authentique. Chaque visiteur du site trouvera donc quelque chose à explorer. NaijaVibe se consacre à la promotion de nouveaux artistes talentueux et estime que les jeunes Nigérians qui souhaitent vivre dans l’industrie de la musique devraient avoir une plate-forme. NaijaVibe est l’une des plateformes les plus visitées et à la mode pour un contenu authentique, incroyable et engageant. L’équipe, le personnel, permet aux utilisateurs de traquer leur créneau préféré de divertissement et de connaître les dernières mises à jour sans aucun problème. De plus, il est authentique et authentique que NaijaVibe écrit pour rendre visite aux gens sur son site. Vous croyez toujours que vous fournissez les nouvelles aux gens.

(Avertissement : il s’agit d’un contenu de Brand Desk)