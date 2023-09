NAIA #22 Indiana Tech Tops (RV) AQ Volleyball féminin 3-0

VSN (admin) Publié dimanche 24 septembre 2023 – 19h30





Grand Rapids, Michigan – L’équipe de volleyball des Saints (RV) est revenue au Sturrus Center cet après-midi (23 septembre) pour affronter les Indiana Tech Warriors, classés n°22. Thomas d’Aquin est entré dans l’affrontement sur une séquence de six victoires consécutives et un bilan de conférence de 5-0 qui a comporté trois balayages consécutifs 3-0. Les Warriors en visite entrent également dans le match avec un bilan invaincu en conférence (7-0) et une impressionnante séquence de 12 victoires consécutives.

Les deux équipes étant invaincues dans le jeu WHAC, le vainqueur du match était sur le point de remporter la première place du classement de la Wolverine Hoosier Athletic Conference.

Mené par les 17 attaques décisives de Noelle Vanoort, Indiana Tech a remporté une énorme victoire 3-0 sur la route contre AQ. Tech a gagné par des scores établis de 25-21, 25-17 et 33-31. Thomas d’Aquin a presque réussi à revenir après avoir été mené 23-19 dans le troisième set, mais les Warriors ont tenu bon pour remporter le match.

Série 1 : Indiana Tech 25, Thomas d’Aquin 23

Jenna Lee a récolté le premier point du match après un gros kill de Lydia Harper . Les visiteurs ont répondu par une série de 3-0 et ont pris une mince avance pour commencer le match. Quelques erreurs d’AQ et un as au service des Warriors ont donné à l’équipe sur route un avantage de 11-7 tôt et ont forcé l’entraîneur Ryan Campbell pour utiliser son premier temps mort.

Harper et Abby Perkins combiné pour les trois attaques décisives suivantes, mais Tech a continué à appliquer une pression offensive, portant son avance à cinq points avec un score désormais de 17-12. AQ a utilisé son deuxième temps mort du set pour tenter d’arrêter l’élan et de se regrouper.

Tue de Harper et Perkins, ainsi qu’un blocage de Samee Teachworth et Harper, ont donné à Thomas d’Aquin une série rapide de trois points qu’il recherchait. Avec un élan potentiellement changeant, Indiana Tech a profité de son premier temps mort du match.

Ce temps mort s’est avéré efficace puisque les Warriors ont clôturé le premier set 25-21. Harper et Perkins ont tous deux généré quatre attaques décisives par pièce, ce qui représente 50 pour cent des attaques décisives d’AQ dans le premier set.

Série 2 : Indiana Tech 25, Thomas d’Aquin 17

Le côté de la route a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set pour prendre rapidement une avance de 6-1. Une erreur du service informatique, un blocage de Teachworth et Michelle Domey et un as de Julia Schweihofer a redonné trois points à AQ. Cependant, les Warriors ont répondu avec une série de cinq points pour un avantage précoce de 11-4.

Aquinas a enchaîné quelques points, mais une autre course de Tech a placé Aquinas derrière 16-7 avant le premier temps mort d’AQ.

Une combinaison de victoires de Claire Phillips , Teachworth, Lee et Perkins ont donné un peu d’avance aux Saints vers la fin du set, mais le déficit était trop important pour être comblé. Indiana Tech s’est enfui avec le deuxième set pour une avance de 2-0.

Série 3 : Indiana Tech 33, Thomas d’Aquin 31

Les Saints cherchaient à inverser la tendance dans le troisième set décisif. Le set a commencé serré jusqu’à ce qu’un score de 4-1 d’Indiana Tech donne aux visiteurs un avantage précoce de 9-6. Les deux équipes ont continué à aller et venir jusqu’à ce que Tech commence à s’éloigner avec une avance de 14-9. L’entraîneur Campbell a profité de son premier temps mort pour tenter de se regrouper.

AQ a arrêté la course, mais les Warriors n’ont pas permis à Aquinas de créer un élan. L’informatique a rapidement mis fin à toute course permettant à AQ de commencer à maintenir son avance. Avec une avance de 23-19, le match semblait terminé.

Cependant, quelques erreurs d’Indiana Tech et quelques blocs de Lauren Chioini et Harper a complètement effacé l’avance d’Indiana Tech. Une folle série d’événements s’est ensuivie alors que les deux équipes ont échangé les 17 points suivants après le match nul 23-23. Les Warriors ont continué à avoir des opportunités de balle de match, mais Thomas d’Aquin a refusé de céder et a égalisé à plusieurs reprises. Malgré les sept attaques décisives de Perkin tout au long du troisième set, les Warriors ont finalement mis les Saints à l’écart avec leur 33e point du set.

La belle semaine de Perkins s’est poursuivie avec 12 attaques décisives (0,226) cet après-midi pour accompagner sa seule récupération.

Harper a fait beaucoup de tout pour Thomas d’Aquin cet après-midi avec sept attaques décisives (0,313), 26 passes décisives, un as, 11 récupérations et cinq passes décisives.

Jordyn Carlyle a également atteint des récupérations à deux chiffres (10) et a aidé deux attaques décisives.

Thomas d’Aquin cherchera à revenir dans la colonne des victoires avec un double match à domicile mercredi 27 septembre contre Grace Christian et UM-Dearborn.

