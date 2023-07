Nahel M. tire sur des manifestants attaque un bus touristique chinois et la maison du maire

Commentez cette histoire Commentaire

Les manifestations en France contre le meurtre par la police d’un adolescent ont été plus calmes du jour au lendemain, ont indiqué les autorités, bien qu’il y ait eu des poches de violence à travers le pays, notamment un maire signalant une attaque contre sa maison familiale. Vincent Jeanbrun, le maire de L’Hay-les-Roses, au sud de Paris, a déclaré que vers 1h30 du matin, des émeutiers ont percuté sa propriété avec un véhicule et y ont mis le feu alors que sa femme et ses deux jeunes enfants dormaient à l’intérieur de leur maison. .

Il a déclaré que sa femme et l’un de ses enfants avaient été blessés alors qu’ils tentaient de s’enfuir. Il travaillait à la mairie lorsque l’attaque s’est produite, a-t-il ajouté.

« Ce soir, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie », Jeanbrun a tweeté Dimanche, qualifiant l’attentat de « tentative d’assassinat d’une incroyable lâcheté ».

Les politiciens ont largement condamné l’attaque et Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, a déclaré qu’une enquête sur la tentative de meurtre avait été ouverte.

Les autorités de Pékin ont également déclaré dimanche qu’un bus transportant des touristes chinois avait été attaqué la semaine dernière. Les vitres du bus ont été brisées et plusieurs personnes ont été légèrement blessées, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le consulat de Chine à Marseille « a immédiatement porté plainte auprès de la partie française, exigeant qu’elle assure la sécurité personnelle et des biens des citoyens chinois », a indiqué le ministère.

He Shuai, chef des services consulaires à Marseille, a déclaré au quotidien chinois Southern Metropolis Daily que l’attaque contre le groupe de 41 personnes s’est produite jeudi soir.

La police du département des Bouches-du-Rhône, où se trouve Marseille, a confirmé lors d’un appel téléphonique dimanche qu’un bus contenant un groupe de touristes chinois avait été attaqué lors des émeutes dans la ville, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer si quelqu’un avait été blessé à cause de la volume d’incidents survenus ces derniers jours.

La police a déclaré que le bus avait été attaqué parce qu’il se trouvait à proximité d’un chantier de construction où des émeutiers étaient allés chercher d’autres projectiles. Le bus était « au mauvais endroit au mauvais moment » et n’a pas été ciblé spécifiquement en raison de la race des passagers, a déclaré la police.

La France a été secouée par des manifestations, dont beaucoup sont devenues violentes, suite à la mort de Nahel M., une jeune de 17 ans d’origine nord-africaine qui a été abattue par un policier lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne la semaine dernière. L’incident a enflammé le sentiment anti-policier et anti-étatique en France, en particulier dans les banlieues des grandes villes, ou « banlieues » — où les communautés minoritaires sont souvent aux prises avec la discrimination et un chômage élevé.

Des dizaines de milliers de policiers ont été mobilisés pour faire face au vandalisme, au pillage et à la destruction de biens publics dans les villes de France. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des foules de manifestants.

La nuit de samedi a été « plus calme » que les nuits précédentes grâce à « l’action résolue » des forces de l’ordre, a déclaré Darmanin tôt dimanche sur Twitter. Pourtant, le ministère de l’Intérieur a déclaré que 719 personnes ont été arrêtées du jour au lendemain à travers le pays et que 45 policiers ont été blessés.

Stéphane Hardouin, le procureur du département du Val-de-Marne, dont fait partie L’Hay-les-Roses, a déclaré qu' »un véhicule en feu est entré dans l’enceinte du pavillon du maire » tôt dimanche et a été arrêté, apparemment par une faible mur. Le véhicule a endommagé la porte d’entrée et la voiture de la famille, a-t-il dit.

Il a déclaré que les premiers faits suggéraient que « le véhicule a été lancé pour incendier » la maison du maire. Un accélérateur a été trouvé dans une bouteille de Coca-Cola au cours de l’enquête, a-t-il déclaré.

« Entendant un bruit et voyant des flammes, la femme du maire et ses deux enfants se sont enfuis par le jardin arrière », a déclaré le procureur. La femme du maire s’est blessée au tibia en fuyant, a-t-il dit. Les enfants ont 5 et 7 ans, a-t-il ajouté.

Cinquante-six personnes étaient arrêté dans la nuit à Marseille, une ville avec une importante population d’habitants d’origine nord-africaine qui a été au cœur des plans de renouvellement urbain du président français Emmanuel Macron en dehors de la capitale. Plusieurs magasins ont été pillés et des poubelles incendiées alors que la police en tenue anti-émeute se répandait dans toute la ville, a rapporté France 24.

C’est là, jeudi, que le groupe de touristes chinois a été pris dans les émeutes, et son bus attaqué pendant cinq à six minutes, selon He, du consulat chinois.

Une femme qui se trouvait dans le bus a déclaré à la station de radio publique Hangzhou Transportation 918 que la police n’était pas venue à la rescousse du groupe lors de l’attaque. La femme, identifiée uniquement par son nom de famille, Ma, a déclaré que le groupe se dirigeait vers un hôtel à Marseille vers 22h30 lorsque plus d’une douzaine de personnes masquées vêtues de noir ont commencé à lancer des briques sur le bus. Certains des assaillants ont tenté de monter à bord du bus avant d’être repoussés par les passagers, a déclaré Ma, selon la station de radio.

Plusieurs membres de la tournée ont été blessés par des éclats de verre brisés, et d’autres ont été légèrement blessés en essayant d’empêcher les assaillants de monter dans le bus, a-t-elle poursuivi. Le groupe a été évacué vers Genève, à environ 4 heures et demie de route de Marseille, où il est arrivé samedi, a-t-elle déclaré.

À Paris, le ministère de l’Intérieur a déployé une sécurité supplémentaire autour des Champs-Elysées, une grande avenue commerçante qui mène au monument de l’Arc de Triomphe, après que des appels à cibler la zone ont été lancés sur les réseaux sociaux. Près de 400 agents patrouillaient dans le secteur samedi soir et jusque dimanche, dispersant des groupes de jeunes et fermant l’avenue vers 0h30, selon Le Monde. La police a déclaré avoir arrêté 37 personnes qui portaient des armes et publié des photos du matériel saisi, y compris ce qui semblait être des poings américains.

#Champs Élysées | 3⃣7⃣5⃣ contrôles en amont ont été effectués par les #FDO aux abords du secteur et sur les Champs-Élysées.

➡️ 3⃣7⃣ interpellations, pour port d’arme, port d’arme par destination. pic.twitter.com/vHzWqjUtIS — Préfecture de Police (@prefpolice) 1 juillet 2023

Les manifestations généralisées ont commencé mardi soir, après que Nahel a été tué par un policier à Nanterre, en banlieue parisienne. Les procureurs ont déclaré que Nahel conduisait dangereusement et a refusé d’arrêter la voiture pour une inspection à la demande de deux agents de la police de la circulation à moto. Les policiers se sont arrêtés le long de la voiture et ont pointé leurs armes sur Nahel, et un policier a tiré une balle qui a pénétré le bras et la poitrine de l’adolescent.

L’officier qui a tiré a été arrêté et fait l’objet d’une enquête pour homicide volontaire.

Rick Noack a contribué à ce rapport.