Naheed Nenshi sur son vote pour les élections albertaines de 2023

Si vous êtes un hyper partisan de chaque côté de l’élection albertaine, vous ne voudrez peut-être pas lire cette chronique. Mais j’ai pensé partager mon processus de réflexion sur la façon dont je vais voter ce lundi.

Il peut être utile de lire également les deux colonnes précédentes : une où je discute de l’approche quelque peu unique de Danielle Smith en matière de politique et de vie, et une où je discute de ce à quoi les gens qui ont toujours voté conservateur sont confrontés dans cette élection.

Et tout un tas de mises en garde. Je n’ai jamais fait cela auparavant. , et je le prends très au sérieux. Ce n’est pas parce que ça fait ressortir la couleur de mes yeux – enfin pas seulement parce que ça fait ressortir la couleur de mes yeux. Le violet est une combinaison de rouge et de bleu et je le porte pour me rappeler, ainsi qu’aux autres, que nous ne sommes pas définis par notre tribu politique mais par notre humanité commune.

Pour moi, cela signifie non seulement être au centre politique, mais aussi que je dois m’engager dans la politique et les élections de manière fluide et basée sur le contexte du moment, ainsi que sur qui se présente. J’ai voté pour au moins quatre partis différents au provincial et au fédéral, et pour des candidats municipaux de toute la carte idéologique. Et cette fois, je vote NPD.

Je suis très bon marché et je déteste les dettes. (Je suis fier que Calgary ait eu les impôts fonciers résidentiels les plus bas au Canada pendant mon mandat de maire et que nous ayons enregistré un excédent chaque année). Mais je crois aussi à la nécessité d’investir dans des choses qui donnent un coup de main aux gens et qui aident chacun à vivre une vie décente, digne et prospère. Les principaux d’entre eux sont un excellent système d’éducation publique, l’accès à des soins de santé de qualité et des stratégies solides et efficaces de lutte contre la pauvreté et de santé mentale.

Comme presque tous les Albertains, je crois aussi que le changement climatique est un problème critique et que de nombreuses solutions se trouvent dans le secteur énergétique canadien. Je suis très fier de notre industrie des ressources et je crois que l’accès à une énergie propre, sûre et abordable est l’un des outils de lutte contre la pauvreté les plus puissants dont nous disposons. Le Canada peut apporter d’énormes contributions à la réduction des émissions mondiales en remplaçant le charbon par du gaz naturel liquéfié partout dans le monde et nous devons être beaucoup plus efficaces pour construire des infrastructures d’exportation, y compris des pipelines.

Dans tout cela, je ne pense pas que le Parti conservateur uni et le Nouveau Parti démocratique seraient en désaccord avec une grande partie de ce que j’ai écrit ici (bien qu’il ne soit pas clair si la base de l’UCP a entendu Smith dire que le changement climatique est réel et elle irait juste un peu plus lentement que Notley). En effet, leur politique déclarée sur la plupart de ces articles est similaire, à quelques différences près : le NPD augmenterait les impôts des grandes entreprises du plus bas au Canada au plus bas au Canada. L’UCP réduirait l’impôt sur le revenu des particuliers et augmenterait la dépendance du budget aux revenus pétroliers et gaziers.

La dirigeante de l’UCP, Danielle Smith, a parlé favorablement du programme scolaire désastreux que son prédécesseur, Jason Kenney, a tenté d’introduire, et n’en a pas dit un mot lors de l’élection. Elle a promis de poursuivre l’utilisation par son gouvernement de l’accouchement chirurgical privé, malgré de nombreuses preuves que cela ne fonctionne pas réellement pour réduire les coûts ou les temps d’attente chirurgicaux.

« LES ALBERTANS ONT UNE OPPORTUNITÉ RARE »

Notley, pour sa part, a mené une campagne prudente, évitant les principales déclarations politiques et affirmant que sa principale caractéristique est qu’elle est honnête et qu’elle arrêtera le drame sans fin du gouvernement UCP.

Les Albertains ont aussi une occasion rare. Pour la première fois dans l’histoire moderne, deux personnes qui ont déjà été premier ministre se présentent pour le poste. À vrai dire, de mon point de vue, ni l’un ni l’autre n’était particulièrement doué pour le travail.

J’ai lutté avec le gouvernement de Notley sur de nombreux problèmes, de ses trébuchements amateurs sur le dossier de l’électricité à leur échappée massive qui a coûté à Calgary les Jeux olympiques de 2026. Bien que je doive en assumer une partie et que le gouvernement fédéral l’ait massivement mal géré, le gouvernement Notley a oscillé entre le désintérêt et le dédain, condamnant finalement le projet.

Maintenant, Calgary doit trouver l’argent pour moderniser nos installations de sports d’hiver, sans Jeux olympiques à la fin. (Ironiquement, cela était principalement dû au fait que Notley et le premier ministre Justin Trudeau ne pouvaient pas se supporter, et que leur personnel ne pouvait pas supporter de donner la victoire à l’autre. J’étais dans la salle pour une partie de cela, et je souris toujours quand j’entends les conservateurs parler de l’alliance Notley-Trudeau, ayant vu la vérité).

Mais surtout. J’ai vu les années Notley comme des occasions manquées. Pour un gouvernement néo-démocrate, ils étaient remarquablement prudents. Ils ont hérité d’une récession mondiale massive et étaient probablement trop effrayés (ou tout simplement trop pauvres) pour apporter des changements majeurs au logement ou à la santé mentale ou à l’autonomisation des villes. Ils ont fait d’énormes progrès en matière de pauvreté infantile, la réduisant de moitié, mais cela avait beaucoup à voir avec le gouvernement fédéral et la Prestation fiscale pour enfants.

Je dois donner à Notley le mérite d’une grande chose, cependant. Pendant plus d’un demi-siècle, les gouvernements conservateurs n’ont pas réussi à construire ne serait-ce qu’un mille de nouvel oléoduc jusqu’à la marée. L’expansion de Trans Mountain n’aurait pas eu lieu sans le plaidoyer féroce de Notley contre un Trudeau sceptique et les bouffonneries ridicules du premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui avait l’intention de faire fuir les investissements, même s’il n’avait pas le pouvoir d’arrêter le pipeline. Est-ce que j’aurais aimé que TMX ait été construit avec des capitaux privés plutôt que par le gouvernement fédéral? Absolument. Mais après que Horgan ait réussi à fuir le propriétaire privé, c’était la seule voie à suivre et cela ne serait pas arrivé sans Notley.

Cependant, malgré tous ses défauts, Notley n’a rien sur le gouvernement UCP qui a suivi. Jason Kenney et Danielle Smith n’ont jamais vraiment eu d’emploi en dehors du gouvernement, du lobbying et des médias, et aucun d’eux n’a vraiment dirigé quoi que ce soit. Et ça s’est vu. De la suppression du financement de la police au pari sur une victoire de Trump en donnant à une société géante 1,4 milliard de dollars sans protection contre les risques pour le contribuable, de la tentative de mise en œuvre d’un programme américain de droite qui semblait avoir des preuves de plagiat à casser le système d’ambulance. Qu’il s’agisse de se battre avec Netflix pour un dessin animé Bigfoot ou de s’ouvrir bien trop tôt pendant la pandémie (le meilleur été de tous les temps n’était pas tellement), le gouvernement UCP a trébuché et trébuché d’une erreur à l’autre. Quel autre gouvernement aurait deux ministres de la Justice successifs en difficulté avec le barreau?

Entre Danielle Smith. Elle a été encore plus prodigue dans ses dépenses, sans aucun signe de discipline budgétaire. Elle a déposé le budget le plus dépensier de l’histoire de l’Alberta, sans rien de spécial à montrer, et a renversé une politique de plusieurs décennies visant à réduire notre dépendance aux revenus pétroliers et gaziers. Au prix actuel du pétrole, cela signifie que le budget sera déficitaire à moins qu’il n’y ait des coupes massives dans les services.

‘UNE QUESTION DE VALEURS’

Ainsi, pour de nombreux Albertains, cette élection se résume à deux enjeux : la compétence et la confiance. Notley gagne proprement sur les deux.

La question des valeurs est peut-être encore plus importante.

Smith a été reconnue coupable par le commissaire à l’éthique d’avoir enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts après seulement sept mois de travail, et elle dit et fait des choses bizarres apparemment tous les jours. (Je détaille une grande partie de cela ici). Selon la commissaire à l’éthique, elle a tenté d’aider un homme bien connu pour ses propos ignobles (notamment que les inondations de 2013 en Alberta avaient été causées par des homosexuels) à échapper à des accusations d’incitation, alors même qu’il dirigeait un parti politique qui lui était opposé. Soit elle ne savait pas à qui elle parlait (montrant une ignorance choquante) soit elle s’en fichait (une indifférence choquante). Dans les deux cas, elle a fait preuve d’un manque de jugement choquant.

Elle nous dit de ne pas croire ce qu’elle dit, même ce qu’elle et ses candidats ont dit au cours des dernières semaines. Le plus troublant, c’est qu’il lui a fallu trois jours pour condamner une candidate qui comparait le fait d’avoir des enfants trans à l’école à la présence d’excréments dans un lot de biscuits. Les enfants trans ont des taux de suicide et d’automutilation très élevés par rapport aux autres enfants, et ce genre de comportement les met en danger. Smith a d’abord déclaré que la candidate ne siégerait pas au caucus, puis a déclaré qu’elle envisagerait de réintégrer la candidate si elle était vraiment, vraiment désolée, puis a déclaré que sa décision d’exclure était définitive.)

Elle a également refusé de condamner les candidats qui ont fait écho aux points de discussion de Poutine sur la guerre en Ukraine (ce qu’elle a elle-même fait avant de se rappeler qu’elle a une ascendance ukrainienne et, plus important encore, que l’Alberta abrite l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde).

Si vous avez besoin d’un groupe de discussion et de sonder votre réponse sur les droits humains fondamentaux et sauver des vies avant de finalement faire la bonne chose, ou de ne rien faire, il est juste de remettre en question votre leadership.

Je crois sincèrement que Smith est une menace existentielle pour notre province. Il n’y a jamais eu quelqu’un comme elle au pouvoir en Alberta auparavant. Nous n’avons tout simplement aucune idée de ce qu’elle fera en tant que premier ministre, et cela me fait plus peur que quelques années d’un gouvernement néo-démocrate potentiellement pas génial.

Si vous êtes un jeune, ou si vous avez des jeunes dans votre vie, c’est tout. Nous devons bâtir une province où les jeunes se sentent chez eux et où ils peuvent se bâtir une vie meilleure, et non une province où ils ont peur de ce que le gouvernement pourrait faire à côté d’eux, de leur famille et de leurs amis.

« PAS BEAUCOUP D’ALBERTANS VOTENT COMME MOI »

Donc, sur ce front, c’est clairement Notley qui réussit le test de Ralph Klein : même lorsque vous n’êtes pas d’accord avec elle, vous avez l’impression qu’elle est essentiellement une personne décente qui essaie de faire ce qu’il faut. On ne peut tout simplement pas en dire autant de Smith et des personnes avec lesquelles elle choisit de s’entourer.

Peu d’Albertains votent comme moi. Pour beaucoup d’entre nous, la politique est un jeu tribal. Et cette tribu a été plus souvent qu’autrement une tribu conservatrice (les partis conservateurs sous différents noms ont gouverné l’Alberta pendant toutes les 88 dernières années sauf 4). Il est donc très difficile pour les électeurs conservateurs de passer au NPD. Cela signifie-t-il qu’ils sont maintenant néo-démocrates? Sont-ils devenus socialistes pour toujours ?

Notley et ses partisans ont une réponse intelligente à cela : considérez votre vote comme un prêt. Cela ne signifie pas que vous devez voter pour le NPD pour toujours, mais cela signifie que le NPD est moins risqué que l’UCP pour les quatre prochaines années. Pendant ce temps, vous pouvez donner une chance au NPD ou travailler à réformer l’UCP à ses racines progressistes-conservatrices.

En effet, j’irais plus loin. Chaque parti politique doit considérer chaque vote comme un simple emprunt. Pendant 11 ans, j’ai essayé de me lever chaque matin, d’enfiler mon pantalon et d’aller travailler pour continuer à gagner la confiance et le soutien des gens chaque jour, simplement en essayant de leur rendre la vie meilleure. L’UCP semble avoir oublié cette leçon de base, se concentrant davantage sur le déclenchement de sa base et semant la division et la colère, espérant que cela les maintiendra au pouvoir.

Alors, je donne mon vote à Rachel Notley et au NPD cette fois. Je les surveillerai attentivement, les soutenant au besoin et les critiquant au besoin, comme je le ferai avec l’UCP s’ils gagnent.

Mais finalement, je ne vote pas pour une Alberta mythique du passé, et pas par peur ou par colère. Je vote parce que j’aime cet endroit, parce que je défends la dignité et la prospérité pour tous, parce que je veux que les jeunes soient fiers de l’endroit où ils vivent et parce que je sais que l’Alberta peut être encore meilleure.

Oh, et il y a toujours d’autres Jeux olympiques qui attendent notre candidature !



L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, a écrit cette chronique d’opinion pour CTV News