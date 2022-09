Naheed Nenshi : Au Canada, il y a peu ou pas de discours anti-immigrants

J’ai eu 50 ans plus tôt cette année. Je sais toujours quel âge j’ai parce que je coïncide avec deux événements majeurs de l’histoire du Canada : la Série des sommets et le but de Paul Henderson, et un autre moment qui a changé à jamais le tissu de ce pays. Pour la première fois sans doute, le Canada a tendu la main à des réfugiés qui semblaient différents, qui adoraient différemment de la plupart des Canadiens, mais qui avaient besoin d’aide.

Et rien n’était plus jamais pareil.

D’abord un peu d’histoire. Au début du siècle dernier, alors que les Européens affluaient vers l’Amérique du Nord et particulièrement vers l’Ouest canadien à la recherche d’un avenir meilleur pour leurs familles, une migration similaire se produisait à l’autre bout du monde. Les sujets britanniques en Inde, en grande partie membres de communautés religieuses minoritaires, ont été encouragés par les Britanniques à migrer vers une terre d’opportunités et à aider les Britanniques à s’installer sur place. Dans ce cas, c’était l’Afrique, et des milliers d’hommes ont afflué pour travailler sur les chemins de fer, créer de petites entreprises et faire grandir leur famille. Ils se sont déplacés à travers le continent, avec beaucoup (comme Gandhi lui-même) en Afrique du Sud, certains dans des endroits comme le Mozambique, où leurs familles ont appris le portugais, certains au Congo, où ils ont opéré en français, et beaucoup dans les pays d’Afrique de l’Est où ils ont continué une vie très anglaise.

(Un aparté. Dans les années 1930, deux sœurs sont montées à bord de navires dans l’ouest de l’Inde, à destination de l’Afrique, pour épouser des hommes qu’elles ne connaissaient pas. L’une avait 12 ans, l’autre 14 ans. L’une s’est retrouvée en Tanzanie et a appris un peu d’anglais, la une autre au Mozambique où elle a appris un peu de portugais. Ils sont restés en contact par lettres car ils ont tous les deux eu beaucoup d’enfants et les ont élevés dans beaucoup d’agitation. Et c’est pourquoi ma mère a des cousins ​​à Lisbonne aujourd’hui.)

Dans les années 1960, alors que ces nations africaines gagnaient leur indépendance durement gagnée, le ressentiment envers les communautés asiatiques grandissait. Ils étaient plus riches que les communautés africaines, dans l’ensemble, et étaient considérés comme choyés par les Britanniques, et la vie est devenue un peu plus difficile.

Mes parents, employés d’un hôtel en Tanzanie, avaient rencontré des travailleurs humanitaires canadiens et avaient réussi à immigrer au Canada en juillet 1971. Juste avant leur départ, ma mère a découvert qu’elle était enceinte mais ils ont quand même fait le voyage.

BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ AU CANADA

À ce jour, ma sœur croit que je suis le premier musulman ismaili né au Canada. Je ne sais pas si c’est vrai, mais je sais que mes parents sont venus dans un pays avec très peu d’Indiens. Personne ne savait ce qu’était une mangue. Mais ils ont trouvé quelques personnes avec des noms à consonance familière dans l’annuaire téléphonique (personnes de moins de 40 ans, demandez à vos parents ce que c’est) et ont construit une petite communauté qui a essayé de comprendre cette nouvelle terre ensemble.

Quelques mois plus tard, le monde a basculé. Un an jour pour jour avant ma naissance, un mégalomane fou appelé Idi Amin était arrivé au pouvoir en Ouganda. Alors qu’il était en route pour tuer entre 100 000 et 500 000 des siens, il a reçu un message de Dieu, du moins l’a-t-il affirmé, disant qu’il avait besoin que tous les Asiatiques sortent. Soudain, des dizaines de milliers de personnes qui vivaient en Ouganda depuis des générations se sont retrouvées apatrides, dont une jeune femme en particulier qui étudiait en Angleterre.

Le gouvernement canadien de l’époque, venant de déclarer que le Canada est une nation multiculturelle, était face à un dilemme. La plupart de ces demandeurs d’asile parlaient anglais, et ils étaient en grande partie des professionnels et des entrepreneurs, mais ils étaient, eh bien, différents.

L’Aga Khan, chef spirituel des musulmans ismaéliens, a convaincu le premier ministre Pierre Trudeau d’accepter ces personnes, dont beaucoup étaient des ismaéliens, et 6 000 d’entre eux sont venus au Canada d’un seul coup.

Mes parents et leurs amis, qui venaient juste de découvrir le système canadien, se sont soudainement retrouvés à s’occuper de milliers d’autres, alors qu’ils luttaient pour créer de nouvelles vies.

Et la lutte était là, combinée avec le sacrifice, le service et finalement le succès. Les réfugiés d’Ouganda et leurs familles ont réussi dans les affaires, en politique, dans le milieu universitaire, dans les arts et les services sociaux, et dans les médias. Ils nous lisent même les nouvelles du soir.

Cette semaine, des membres de la famille Aga Khan voyagent à travers le Canada pour commémorer ce 50e anniversaire et inaugurer un certain nombre de projets : un nouveau Diwan, ou pavillon, dans les magnifiques jardins Aga Khan à l’extérieur d’Edmonton, et une innovation en matière de carrefours communautaires multigénérationnels y compris des logements pour personnes âgées à Toronto et à Vancouver, pour correspondre à l’incroyable établissement Generations qui a ouvert ses portes à Calgary il y a trois ans. Ils signent également un nouvel accord avec la province de la Colombie-Britannique axé sur la lutte contre les changements climatiques et reçoivent un grand honneur de la ville de Toronto.

Oh, et cette jeune femme apatride qui étudiait en Angleterre ? Elle salue officiellement la famille dans son rôle de lieutenante-gouverneure, représentante du roi en Alberta.

COMMENT LES CANADIENS PENSENT LE PLURALISME

Mais pour moi, le plus grand héritage de cette décision de faire venir les Ougandais d’Asie est la façon dont cela a changé la façon dont nous, Canadiens, pensons au pluralisme. Quelques années plus tard, nous avons accueilli plus de 100 000 réfugiés du Vietnam (le plat civique de Calgary est bánh mì, n’hésitez pas à me combattre là-dessus !) et avons été un lieu de sécurité et d’espoir pour les gens de tous les coins de ce monde brisé.

Nous sommes loin d’être parfaits et nous avons un long chemin à parcourir pour créer une société véritablement antiraciste, mais il convient de noter que même dans notre discours public de plus en plus fragile, il y a peu ou pas de rhétorique anti-immigrés.

Au Québec, les politiciens définissent encore l’acceptable et flirtent avec la xénophobie. Le premier ministre François Legault est l’auteur de l’écœurant projet de loi 21, et a laissé entendre que l’immigration était liée à la violence mais a ensuite rapidement qualifié l’immigration de « source de richesse » tout en promettant de plafonner le nombre d’immigrants.

Mais dans le reste du pays, les politiciens traditionnels n’utilisent pas ce genre de langage. Même la récente course à la direction du Parti conservateur du Canada et du Parti conservateur uni en Alberta, qui ont tous deux vu les partis virer brusquement à droite, les candidats ont évité le genre de langage anti-immigrant que des partis similaires ont utilisé en Europe et aux États-Unis. , malgré le succès électoral de telles politiques dans des endroits comme la Hongrie, la Suède et l’Italie.

J’aime à penser que c’est parce que nous sommes arrivés à un consensus après ces 50 ans, qu’un Canada pluraliste est un Canada plus fort, qu’un Canada accueillant est un Canada meilleur. Ce n’est pas facile et nous devons nous battre tous les jours pour cela, mais c’est un combat qui en vaut la peine.



L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, a écrit cette chronique d’opinion pour CTV News