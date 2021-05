Nagpur Man a nourri du poulet biryani à 190 chiens errants au milieu du verrouillage de Covid-19

L’épidémie de COVID-19, suivie de restrictions de type verrouillage dans le Maharashtra, a obligé les gens à lutter pour obtenir un repas par jour. Mais un homme de Nagpur a fourni un appétissant biryani de poulet à environ 190 chiens errants en ces temps sans précédent, depuis le début de la pandémie. Ranjeet Nath cuisine environ 40 kilos de biryani par jour pour les chiens qu’il qualifie de «gamins».

En s’adressant à l’ANI, Ranjeet a déclaré: «Je suis occupé mercredi, dimanche et vendredi alors que je prépare 30 à 40 kilogrammes de biryani pour ces chiens. Ils sont comme mes enfants maintenant.

Ranjeet a déclaré qu’il continuerait à faire ce travail jusqu’à son dernier souffle car cela le rend heureux. Partageant sur la façon dont il s’y prend, Ranjeet a déclaré que sa journée commence par des préparations pour le biryani et qu’à midi, il commence à le cuisiner. Il sort de la maison à 17 heures et a fixé 10 à 12 emplacements dans la ville où il se rend un par un. « Mon bacche (les enfants) connaissent ces endroits. Dès qu’ils me voient, ils se mettent à courir vers moi « , a déclaré Ranjeet. Même si des chats ou d’autres animaux viennent, il ne se différencie pas et les nourrit tous.

Il attache un gros ustensile, dans lequel il fait cuire le biryani, sur la banquette arrière de son vélo. Ranjeet porte également avec lui des plateaux dans lesquels il sert les chiens errants. Il s’assure également de leur donner suffisamment de nourriture pour qu’ils ne se battent pas.

Le poulet biryani est cuisiné avec amour et l’hygiène est également assurée. Il y a moins de viande et plus d’os dans le biryani. Ranjeet a déclaré qu’il obtenait la partie osseuse du poulet à un prix moins cher, ce qui lui permettait de nourrir de plus en plus de chiens. Ranjeet a révélé que jusqu’au mois dernier, la plupart des dépenses provenaient de sa propre poche. Cependant, il a maintenant le soutien des autres.

