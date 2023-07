"N’agira contre personne": Sharad Pawar après le coup d’État du neveu Ajit

Au lendemain d’un énorme embarras politique à cause de la rébellion de choc de son neveu, le patriarche du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar a fait une démonstration de force tout en rendant hommage à son mentor et premier ministre en chef du Maharashtra, Yashwantrao Chavan, lors de son mémorial à Karad, dans le district de Satara, à l’occasion de Guru. Purnima. Dans un discours chargé d’émotion à ses partisans, il a déclaré que le BJP tentait de « détruire » tous les partis d’opposition et s’est engagé à reconstruire le NCP.

« Aujourd’hui, dans le Maharashtra et dans le pays, un fossé est créé entre la société au nom de la caste et de la religion par certains groupes », a-t-il déclaré, ajoutant que les rebelles peuvent revenir, mais qu’il y a une limite de temps à cela.

« Ceux qui ont tenté de casser le NCP, nous leur montrerons leur vraie place », a-t-il ajouté.

Le dirigeant de 82 ans a affirmé hier qu’il n’était pas découragé par la rébellion de son neveu Ajit Pawar et qu’il recommencerait en allant parmi le peuple.

« Mon combat contre les forces communales commence aujourd’hui. De telles rébellions se produisent. Je reconstruirai le parti », a déclaré M. Pawar à Karad aujourd’hui. Il a également accusé le BJP de semer la peur dans la société.

Sharad Pawar est parti de Pune pour Karad lundi matin et s’est arrêté en chemin pour rencontrer des partisans qui se sont alignés sur le bord des routes pour le saluer et lui apporter leur soutien.

Ajit Pawar a mené dimanche une scission verticale au sein du NCP pour devenir le vice-ministre en chef du gouvernement Eknath Shinde-BJP.

À Karad, Sharad Pawar a été accueilli par des milliers de partisans et le député local Balasaheb Patil. Le député Makarand Patil, qui était présent au bungalow d’Ajit Pawar avant sa prestation de serment, a également accueilli Sharad Pawar à Karad. Le chef du Congrès Prithviraj Chavan, malgré des relations tendues avec Sharad Pawar, a fait une apparition avec lui pour projeter une opposition unie face à la crise.