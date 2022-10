Nagin DERNIÈRE MISE À JOUR : La vedette de Shraddha Kapoor est-elle retardée ? Le producteur Nikhil Dwivedi renverse les haricots

L’une des actrices les plus recherchées de Bollywood, Shraddha Kapoorest absente de l’écran depuis un certain temps maintenant, sa dernière sortie en salles revenant en 2020. Pendant ce temps, il y a eu une énorme annonce faite par le biais de la trilogie à méga budget, Naginqui a été annoncé avec Shraddha en tant que protagoniste éponyme. L’annonce a créé un énorme éclaboussement et de multiples théories ont abondé sur la façon dont chaque film serait monté, laissant Fans de Shraddha Kapoor et Film bollywoodien les mordus en général assez pompés. Cependant, cela fait un certain temps maintenant qu’il n’y a pas eu de Mise à jour Nagin et les spéculations ont commencé à tourbillonner sur le projet probablement mis de côté.