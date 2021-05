«  Nagesh Kukonoor m’a demandé d’annuler mon mariage, disant que son ‘Iqbal’ ne pouvait pas être marié  », se souvient Shreyas Talpade

Shreyas Talpade a créé une tempête sur grand écran avec ‘Iqbal‘sorti en 2005. L’acteur a maintenant révélé que juste avant le début du tournage du réalisateur de Nagesh Kukonoor, il s’était marié avec sa femme Deepti Talpade. Shreyas n’a pas révélé qu’ils s’étaient mariés jusqu’à la libération d’Iqbal. Parlant de la même chose, l’acteur a raconté toute l’histoire à ETimes, lors d’une interaction.

Shreyas a déclaré: « Ma femme Deepti et moi sortions ensemble depuis un certain temps et sa famille voulait que nous nous marions, ce pour quoi j’étais prêt, mais je ne savais pas comment je la soutiendrais. Elle m’a assuré que nous allons arranger les choses. . Alors, nous nous sommes fiancés et une date pour le mariage a été fixée. J’étais sur le point d’arrêter de jouer parce que j’avais besoin de stabilité dans la vie. J’ai décidé de conclure le spectacle que je faisais et de l’appeler quand «Iqbal» s’est produit. «

Parlant de la façon dont Nagesh lui a demandé d’annuler le mariage, Shreyas a déclaré: «J’étais très heureuse jusqu’à ce que, le 28 décembre, Nagesh m’annonce que nous tournerions à Hyderabad à partir du lendemain. J’ai été choquée et j’ai demandé si je pouvais avoir un jour le 31 décembre. Nagesh était très déçu, pensant que je demandais la permission de faire la fête toute la nuit jusqu’à ce que je lui dise que je me marierais. «

Talpade a ajouté: « Il était furieux et m’a demandé d’annuler le mariage, en disant que son Iqbal ne pouvait pas être marié. Me voici, un gars de la classe moyenne dont les cartes de mariage étaient sorties, on m’a dit de l’annuler; je ne l’ai pas fait. Je sais quoi faire. C’est après avoir été convaincu et assuré que je garderais le mariage secret, qu’il m’a laissé prendre un jour de congé. «