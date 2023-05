Nager dans les eaux usées était « acceptable », déclare un député conservateur senior

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un député conservateur de haut rang a déclaré que nager dans les eaux usées en Grande-Bretagne était autrefois considéré comme «acceptable» – rappelant sa propre enfance à pagayer dans les eaux usées.

Damian Green a affirmé que les attitudes à l’égard du déversement des eaux usées avaient changé ces dernières années, alors que les compagnies des eaux s’excusaient d’avoir pollué les rivières et les plages d’Angleterre et promettaient un changement.

« Je me souviens, enfant, dans le sud du Pays de Galles, nager dans les égouts », a-t-il déclaré à ITV. Peston. “Jackson’s Bay à Barry était autrefois une sortie d’égout où nous avons tous pagayé et nagé.”

L’ancien ministre, qui dirige le groupe « One Nation » des conservateurs modérés, a déclaré : « C’était en quelque sorte considéré comme acceptable », avant d’ajouter : « Et bien sûr, ce n’était pas acceptable ».

Discutant de la politique des déversements d’eaux usées, qui a suscité l’indignation au cours de l’année écoulée, M. Green a déclaré : « C’est un problème – je ne nie absolument pas que c’est un gros problème. Mais ça l’a toujours été. »

La secrétaire conservatrice à l’environnement Thérèse Coffey, interrogée sur ses propres mauvaises notes dans les sondages, a déclaré: « Je ne suis pas surprise, surtout quand il y a beaucoup de désinformation là-bas – et d’une manière ou d’une autre, les gens pensent que c’est un tout nouveau problème. »

Mme Coffey a dit Peston: « En fait, ce que nous avons fait, c’est dévoiler le problème… J’ai insisté auprès des compagnies des eaux pour que d’ici la fin juin, je veuille un plan d’action pour chaque débordement d’orage. »

Les compagnies des eaux ont déclaré jeudi qu’elles investiraient 10 milliards de livres sterling supplémentaires dans des améliorations pour réduire les déversements d’eaux usées – mais ont averti que le public devra payer plus sur leurs factures.

Ruth Kelly, présidente de l’organisme commercial Water UK, a déclaré que les consommateurs subiront une « pression à la hausse modeste » sur les factures si les actionnaires investissent dans la plus grande modernisation des égouts anglais « depuis l’ère victorienne ».

Water UK, qui représente les entreprises, veut réduire les débordements jusqu’à 140 000 chaque année d’ici 2030, par rapport au niveau de 2020, et prévoit de publier un plan financier cet été.

Mme Kelly a déclaré: «Nous sommes désolés du bouleversement et de la colère du fait qu’il y a eu des déversements d’eaux usées non traitées sur les plages et dans les rivières au cours des dernières années. Nous sommes désolés de ne pas avoir agi plus tôt, mais nous comprenons.

Mais la star de la musique et militante de la rivière propre Feargal Sharkey a critiqué les entreprises pour avoir fait payer les clients « une deuxième fois », affirmant que leurs excuses n’étaient « rien à célébrer ».

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Ce que j’entends en fait, ce ne sont pas des excuses pour le fait que nous les avons payés pour un service que nous n’avons pas. »

« Ils suggèrent maintenant que nous devrions les payer une deuxième fois pour un service que nous n’avons pas eu. Nous devrions avoir des excuses pour la suggestion qu’ils vont augmenter les factures de 10 milliards de livres sterling pour leur incompétence et leur cupidité.

Yorkshire Water a envoyé des excuses distinctes et a promis d’investir 180 millions de livres sterling au cours des deux prochaines années. Il a déclaré qu’il avait réservé 190 débordements de tempête pour l’amélioration et que les travaux seraient « en partie financés par les actionnaires ».

Doug Parr, directeur des politiques de Greenpeace UK, a déclaré : « Pleure-moi une rivière. Après des années à inonder sans relâche nos cours d’eau et nos plages avec des eaux usées brutes, un « oups, désolé » de la part des compagnies des eaux ne suffira pas.

« Ce que nous devons voir, c’est un investissement urgent et massif pour moderniser leur infrastructure chancelante, une réduction drastique des rejets d’eaux usées et des régulateurs renforcés pour s’assurer que cela se passe correctement. »