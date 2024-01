Nager dans l’eau froide peut réduire les symptômes de la ménopause : étude

Santé des femmes





Les femmes ménopausées qui font de la baignade en eau froide une partie de leur routine rapportent des améliorations significatives de leur santé physique et mentale, une nouvelle étude révèle.

Sur les 785 femmes interrogées, 46,9 % ont déclaré que la natation atténuait leur anxiété ; 34,5 % ont déclaré que cela les aidait à améliorer leurs sautes d’humeur ; 31,1 % ont déclaré que cela avait amélioré leur humeur ; et 30,3 % ont déclaré que cela réduisait leurs bouffées de chaleur.

Les résultats, réalisés par des chercheurs de l’University College London, ont été publié cette semaine dans la revue Post Reproductive Health.

“Il a déjà été démontré que l’eau froide améliore l’humeur et réduit le stress chez les nageurs en plein air, et les bains de glace sont utilisés depuis longtemps pour aider les athlètes à réparer et à récupérer leurs muscles”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Joyce Harper, dans un communiqué.

“Notre étude soutient ces affirmations, tandis que les preuves anecdotiques soulignent également comment l’activité peut être utilisée par les femmes pour soulager les symptômes physiques, tels que les bouffées de chaleur, les courbatures et les douleurs”, a-t-elle ajouté.

La ménopause – lorsqu’une femme reste 12 mois sans règles – survient généralement entre 45 et 55 ans. Les symptômes comprennent l’anxiété, les changements d’humeur, l’inconfort pendant les rapports sexuels, la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur, les problèmes de sommeil, la prise de poids et le ralentissement du métabolisme.

63,3 % des femmes ménopausées interrogées en ligne dans le cadre de l’étude ont déclaré nager spécifiquement pour soulager leurs symptômes.

Une femme de 57 ans a déclaré : « L’eau froide est phénoménale. Cela m’a sauvé la vie. Dans l’eau, je peux tout faire. Tous les symptômes (physiques et mentaux) disparaissent et je me sens au mieux de ma forme.

Harper a partagé que ceux qui ont nagé pendant de longues périodes ont ressenti des effets plus prononcés.

La plupart des participants s’aventuraient dehors été comme hiver, portant des maillots de bain plutôt que des combinaisons de plongée. Les combinaisons sont conçues pour garder les utilisateurs au chaud.

“Il faut être prudent lors de la baignade en eau froide, car les participants pourraient s’exposer à un risque d’hypothermie, de choc en eau froide, de troubles du rythme cardiaque ou même de noyade”, a noté Harper.

“En fonction de l’endroit où ils nagent, les normes de qualité de l’eau peuvent également varier”, a-t-elle ajouté. « La pollution des eaux usées brutes est une préoccupation de plus en plus courante dans les rivières et les mers du Royaume-Uni. Et malheureusement, cela peut augmenter le risque de gastro-entérite et d’autres infections.

Harper a déclaré que davantage de recherches devraient être menées sur la fréquence, la durée, la température et l’exposition nécessaires pour provoquer une réduction des symptômes de la ménopause.

Son équipe a également étudié les effets de la natation en eau froide sur les femmes qui ont encore leurs règles.

Sur les 711 femmes ayant présenté des symptômes menstruels, 46,7 % ont déclaré que la natation en eau froide avait amélioré leur anxiété ; 37,7 % ont déclaré que cela améliorait leurs sautes d’humeur et 37,6 % ont déclaré que cela diminuait leur irritabilité.

Les chercheurs ont reconnu certaines limites de leur étude, notamment le fait que l’enquête n’a été menée que par des femmes qui nagent déjà dans l’eau froide. Et ces femmes étaient plus susceptibles de répondre au sondage si elles remarquaient un lien entre la natation en eau froide et leurs symptômes.





