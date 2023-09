Nagelsmann perd tout intérêt pour un emploi en Allemagne en raison des bas salaires

Julian Nagelsmann fait partie des favoris pour devenir le prochain entraîneur-chef de l’équipe nationale d’Allemagne. Cependant, il devrait accepter une réduction de salaire massive par rapport à son salaire au Bayern Munich. Même s’il n’est pas l’actuel manager du géant allemand, il est toujours sous contrat au Bayern Munich.

Selon , l’Allemagne a préparé une offre de contrat de plus de 4 millions de dollars par an. Cependant, l’écart entre cela et son salaire au Bayern Munich est trop élevé. Les Bavarois payaient aux Allemands 7,5 millions de dollars par an. Nagelsmann est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’à l’été 2026.

Image rapporte que le Bayern Munich est prêt à laisser Nagelsmann sortir de ses livres. Il y a cependant deux conditions pour que cela se produise. La première est que Nagelsmann ne va qu’entraîner une équipe nationale. Dans ce cas, l’Allemagne est un choix naturel et Rudi Voller veut Nagelsmann à ce poste. La deuxième condition est que l’Allemagne soit responsable de l’intégralité de son salaire. Comme on l’a vu, le salaire s’avère un obstacle majeur. Nagelsmann souhaite conserver son salaire actuel du Bayern Munich. En revanche, l’Allemagne n’est pas prête à débourser un tel salaire pour un entraîneur.

Le Bayern Munich n’exigerait pas que l’Allemagne dépense des frais pour acquérir Nagelsmann. Cela était réservé aux autres clubs. Par exemple, lorsque le PSG a contacté le Bayern pour attirer Nagelsmann à Paris, le Bayern Munich a déclaré que les Parisiens devraient payer entre 15 et 20 millions de dollars.

Nagelsmann reste silencieux sur le travail en Allemagne malgré les liens et les salaires

Pendant tout cela, Julian Nagelsmann est resté hors de la vue du public. En conséquence, peu de gens savent ce que préfère le manager lui-même. Le limogeage du Bayern vers la fin de la campagne 2022/23 était une décision surprenante. Cependant, rares sont ceux qui peuvent contester le bilan de Naglesmann.

L’Allemagne a besoin de changement. Chacun des trois derniers tournois majeurs de l’équipe masculine senior s’est soldé par une déception. L’Allemagne s’est effondrée en phase de groupes lors des Coupes du monde 2018 et 2022. L’Euro 2020 n’a permis à l’Allemagne qu’en huitièmes de finale. Nagelsmann n’a pas un bilan parfait dans les compétitions de type tournoi. Cependant, il possède une expertise dans le football allemand et il a déjà passé du temps avec de nombreuses équipes allemandes typiques qui jouent pour le Bayern Munich.

PHOTO : IMAGO / osnapix