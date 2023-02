Nagelsmann du Bayern veut “enterrer” les discussions sur la querelle de Neuer

Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré qu’il voulait “enterrer” les discussions sur une rupture avec Manuel Neuer après que le capitaine blessé ait critiqué la décision de remplacer l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe.

Le Bayern accueille Bochum samedi avant d’affronter le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi. Ce sera le premier match européen du champion d’Allemagne avec la récente signature de Yann Sommer dans les buts à la place de Neuer, qui est absent pour le reste de la saison après s’être cassé la jambe en skiant après la Coupe du monde.

“Il est important, et important pour Manu également, d’enterrer ce sujet à un moment donné”, a déclaré Nagelsmann lors d’une conférence de presse vendredi. “Tout le monde sait que la guérison du corps est très fortement influencée par les pensées qui se passent dans la tête et il est également important pour Manu de regarder vers l’avenir, et c’est également la même chose pour moi.”

Nagelsmann n’a pas précisé si Neuer resterait capitaine de l’équipe à son retour de blessure.

“Manu est actuellement le capitaine de cette équipe et c’est une bonne chose”, a déclaré Nagelsmann.

Joshua Kimmich et Thomas Muller ont porté le brassard de capitaine lors des cinq matchs du Bayern depuis que Neuer s’est cassé la jambe.

Dans une interview avec le journal Suddeutsche Zeitung et The Athletic, Neuer a déclaré que le licenciement le mois dernier de l’entraîneur des gardiens de but Toni Tapalovic le 23 janvier était un point bas de sa carrière. Neuer et Tapalovic avaient travaillé ensemble pendant plus d’une décennie au Bayern.

Le nouvel entraîneur des gardiens, Michael Rechner, a travaillé avec Nagelsmann lorsqu’il était entraîneur de Hoffenheim plus tôt dans sa carrière.

“J’ai lu que Nagelsmann engageait son pote. Ce n’est pas mon pote”, a déclaré Nagelsmann, ajoutant que Rechner était un “excellent entraîneur des gardiens”.