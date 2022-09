Nagelsmann du Bayern Munich sous pression après sa défaite

Le Bayern Munich est tombé à la quatrième place du classement de la Bundesliga après une défaite 1-0 contre Augsbourg samedi. Mergim Berisha a marqué le seul but du match pour l’équipe locale. Les géants allemands sont désormais sans victoire lors de quatre matches de championnat consécutifs, leur dernière victoire dans la compétition ayant eu lieu il y a près d’un mois contre le VfL Bochum.

Après le match, le manager Julian Nagelsmann a affirmé que les choses devront changer à l’avenir.

Nagelsmann du Bayern Munich sous pression

“La récente tendance négative n’est pas bonne”, a déclaré Nagelsmann à Sky Sports Germany. « Beaucoup de choses doivent changer. Nous sommes juste très, très laissez-faire dans le dernier tiers. À l’entraînement, nous n’avons même pas autant de majorité.

Le manager a même suggéré qu’il avait besoin de temps pour évaluer la situation actuelle au club. « Je vais réfléchir, puis nous verrons comment les choses évoluent à partir d’ici. Je pense à tout, à moi, à la situation, à tout.

Le directeur sportif de l’équipe, Hasan Salihamidžić, était également très mécontent après le match. « Nous n’avons pas gagné depuis quatre matchs. Je suis un peu inquiet », a déclaré Salihamidžić. «Nous n’avons pas terminé plusieurs occasions et en avons concédé peu. On ne peut pas gagner comme ça en Bundesliga. Nous avons des problèmes face aux équipes physiques. Maintenant, il n’y a plus d’excuses. Maintenant, nous avons besoin de victoires.

Raisons pour les fans du Bayern Munich de rester positifs

Malgré les déboires du Bayern Munich en championnat, ils se comportent toujours bien en Ligue des champions. Les dix fois champions en titre de la Bundesliga se retrouvent en tête du “groupe de la mort” qui comprend Barcelone et l’Inter Milan. Le Bayern a déjà battu ses deux adversaires du groupe C jusqu’à présent, sans encaisser le moindre but.

Quelle journée! 😀@FCA_World livre au Bayern Munich sa première défaite de la saison dans ce bavarois #Bundesliga bataille. 👏#FCAFCB | #MD7 pic.twitter.com/swsf3PimEI — Bundesliga anglais (@Bundesliga_EN) 17 septembre 2022

Néanmoins, Nagelsmann pourrait être tenu en laisse en raison des problèmes nationaux de son club. Le Bayern a des normes extrêmement élevées pour la compétition et pourrait bientôt changer de poste. C’est même si le club enchaîne les succès en phase de poules de la Ligue des champions. Son compatriote entraîneur allemand Thomas Tuchel pourrait éventuellement devenir une option, car il a récemment été limogé par Chelsea.

Crédit photo : IMAGO / osnapix