L’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a rejeté les hypothèses selon lesquelles il aurait eu des entretiens avec le Bayern Munich, mais n’a pas exclu de prendre le relais du club à l’avenir.

La légende de l’Allemagne et du Bayern, Lothar Matthaus, désormais analyste de la télévision, a affirmé que Nagelsmann était le meilleur candidat pour remplacer Hansi Flick, s’il devait partir pour reprendre le rôle de l’équipe nationale allemande cet été, et le contact avait déjà été pris.

« Il n’y a pas eu de pourparlers et nous ne sommes actuellement pas en pourparlers », a déclaré Nagelsmann lors d’une conférence de presse mercredi avant le match de Bundesliga de Leipzig contre Hoffenheim.

«Le pays a besoin de nouvelles sources. Je ne sais pas d’où il tire ses informations.

« Ce n’est pas comme s’ils [Nagelmann’s agents] agissent de manière autocratique. Ils font des choses que je leur demande. Et donc, il n’y a pas eu de pourparlers. «

Ayant rejoint Leipzig depuis Hoffenheim en 2019, Nagelsmann a atteint la demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière et est deuxième de la Bundesliga cette saison.

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’y avait pas eu de discussions, le joueur de 33 ans n’a pas totalement exclu de rejoindre le Bayern à la fin de la saison.

« Il y a toujours des développements dans le football que vous ne pouvez pas prévoir », a-t-il ajouté.

Après la sortie du Bayern de la Ligue des champions mardi, l’entraîneur du Bayern Flick a admis pour la première fois qu’il pensait à son avenir, ce qui pourrait le voir reprendre le poste d’Allemagne une fois que Joachim Low quittera son poste après le Championnat d’Europe.

« Je dois parler de ces choses avec ma famille », a déclaré Flick. « La famille m’a toujours soutenu dans le passé et le fera à l’avenir. C’est un bon sentiment. Et cela ne leur importerait pas si j’étais à la DFB. [the German Football Association] et avait un rythme différent. «

Flick a travaillé comme assistant de Low de 2006 à 2014. Il a succédé en tant qu’entraîneur-chef du Bayern après le limogeage de Niko Kovac en novembre 2019.

Il a remporté le sextuple lors de sa première saison et est sur la bonne voie pour une défense de titre en Bundesliga.

Une dispute entre lui et l’exécutif sportif Hasan Salihamidzic sur la philosophie de transfert du club a ajouté du carburant aux rumeurs de son possible retour en équipe nationale.