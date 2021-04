Nagelsmann au Bayern, Marsch à Leipzig montre les meilleures équipes de Bundesliga en transition

Dans une autre semaine de changement dans l’élite allemande, cette fois dans les clubs qui devraient terminer la saison premier et deuxième, le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, évalue ce qui attend Julian Nagelsmann et Jesse Marsch dans leurs nouveaux environnements et comment ils peuvent mettre leur empreinte deux équipes déjà établies.

À l’époque où Julian Nagelsmann faisait son chemin en tant que jeune assistant au TSG Hoffenheim, le gardien de but de réserve Tim Wiese lui a proposé le surnom de «Baby Mourinho». Nagelsmann sourit toujours à la référence tout en la sentant peut-être un peu incongrue. En personnalité et en philosophie, il est un footballeur progressiste sans aucune trace de belligérance dans sa composition. En vérité, « Baby Guardiola » aurait été beaucoup plus proche de la marque – et probablement plus à son goût aussi.

Le fait est qu’il y a eu un sentiment d’inévitabilité chez Nagelsmann qui, comme la plupart des jeunes fous de football de la ville bavaroise de Landsberg am Lech, a grandi en tant que fan du Bayern Munich. Qu’il entraînerait un jour le Rekordmeister était toujours une question de quand plutôt que de si.

On m’a demandé cette semaine si la nomination d’un joueur de 33 ans, qui au moment de la rédaction de cet article n’a jamais remporté de trophée majeur dans aucun club, comporte un élément de risque. Je ne vois pas le risque, pour être honnête. Ce que je vois, c’est le Bayern pour une fois complètement uni à tous les niveaux de décision, sortant et obtenant le candidat exceptionnel pour le poste laissé par Hansi Flick.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Maintenant, je ne vais pas prétendre qu’il n’y a pas de facteurs uniques. Lorsqu’un club paie à ses plus proches challengers des frais de transfert pouvant aller jusqu’à 25 millions d’euros pour un manager et leur remet ensuite un contrat de cinq ans, c’est très inhabituel. Pep Guardiola lui-même n’a eu que trois ans en une seule fois. Mais cela témoigne de la croyance générale en Nagelsmann. En plus d’être l’un des penseurs tactiques les plus flexibles du jeu moderne – ses équipes changent de forme au cours d’un match en un rien de temps – il a ce que les Allemands appellent « Sozialkompetenz« (compétences sociales). Vous avez le sentiment qu’il aurait pu réussir dans de nombreux autres domaines de travail s’il avait choisi de le faire. Il parvient à marcher dans le sens d’être agréable, factuel et intéressant tout en restant authentique.

Alors, dans quoi entre-t-il au Bayern? Eh bien, il espère avoir plus de chance que son prédécesseur lorsqu’il travaillera avec le directeur sportif, Hasan Salihamidzic. Flick était frustré de ne pas avoir plus son mot à dire sur les signatures et était plus qu’occasionnellement en désaccord avec certaines décisions sportives. Nagelsmann, compte tenu du contrat et des frais de transfert, a un poids instantané, bien qu’il y ait une certaine ironie à ce qu’il se fasse dire qu’un joueur en particulier est hors de portée en raison de restrictions financières causées par sa propre arrivée. Le Bayern a besoin d’un banc plus profond, et Nagelsmann peut à juste titre affirmer que son prochain club, le RB Leipzig, est actuellement mieux loti à cet égard.

À certains égards, c’est un avantage pour lui de pouvoir repartir à zéro avec une nouvelle hiérarchie défensive étant donné que David Alaba et Jerome Boateng partent tous les deux à la fin de la saison. Nagelsmann connaît et fait confiance à Dayot Upamecano depuis leur temps ensemble à Leipzig, et cette « relève de la garde » pourrait constituer la plate-forme idéale pour Lucas Hernandez pour enfin obtenir une course prolongée dans sa position préférée de défenseur central.

Derek Rae, la voix télévisée d’ESPN de la Bundesliga, nous apporte ses chroniques hebdomadaires sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne, sa langue et son football font partie de son identité.

Ce qui sera fascinant, c’est de voir s’il fait ce que Guardiola a fait au Bayern et bouleverse la structure tactique. Sous Flick, le Bayern était une équipe avec une défense constante de quatre hommes. Nagelsmann a tendance à passer d’un match à l’autre en fonction des adversaires et de la dynamique.

L’autre défi sera celui de la gestion de l’homme, ce dont Flick s’est montré maître. Alors qu’à Leipzig, le noyau de l’équipe est du côté jeune, des diamants potentiels à polir, au Bayern, nous parlons principalement de joueurs au sommet de leurs pouvoirs. Comment les joueurs comme Manuel Neuer, Thomas Muller et Robert Lewandowski réagiront-ils à quelqu’un dans une catégorie d’âge similaire mais sans la même distinction de jeu? Jusqu’à présent, les bruits de tous ont été extrêmement positifs.

Mais les années Nagelsmann coïncideront avec une phase de transition, lorsque les hauts dirigeants cèdent la place aux jeunes joueurs. Ce sera un équilibre difficile à trouver.

Alors que Nagelsmann se prépare pour Munich, les fans américains sont ravis de l’installation de Jesse Marsch au RB Leipzig à sa place. Comme ils devraient l’être aussi; cela signifie un autre entraîneur-chef né aux États-Unis en Bundesliga, ainsi que l’excellent Pellegrino Matarazzo au VfB Stuttgart. Tant mieux du point de vue de la visibilité que Leipzig est un club à part entière de la Ligue des champions ces jours-ci.

Julian Nagelsmann rejoindra le Bayern Munich cet été après deux saisons réussies à la tête du RB Leipzig. Matthias Balk / alliance photo via Getty Images

Mais ne vous y trompez pas, Marsch pourrait faire face à une lourde charge sur plusieurs fronts. Premièrement, son contrat n’est que pour deux ans, ce qui indique qu’il a encore une ou deux choses à prouver aux chefs Red Bull. Deuxièmement, le PDG Oliver Mintzlaff lui-même a déclaré cette semaine qu’il s’attend à une attaque complète contre le Bayern et que « Julian devrait sentir notre présence ». En d’autres termes, les normes ne sont pas autorisées à baisser et la deuxième place sera au minimum attendue. C’est une barre haute lorsque vous considérez le Borussia Dortmund, le Borussia Monchengladbach, le VfL Wolfsburg, le Bayer Leverkusen et peut-être que d’autres vont également faire un gros coup à Leipzig.

Les points positifs pour Marsch sont qu’il connaît le club, la plupart des joueurs, la structure et la ville (c’est l’un de mes favoris). Il a une forte personnalité et une réputation bien méritée en tant que motivateur. Tactiquement, il diffère de Nagelsmann et, à certains égards, il représente davantage l’endroit où se trouvait Leipzig il y a deux ou trois ans, en mettant davantage l’accent sur la contre-presse. Marsch est également un fervent partisan des jeux arrêtés comme source d’objectifs.

Défensivement, il y a des points d’interrogation pour un changement à Leipzig. Avec le départ d’Upamecano et Ibrahima Konate susceptible de suivre, le temps nous dira si Josko Gvardiol (19) et Mohamed Simakan (20) sont prêts à faire ce saut pour devenir des partants réguliers et commandants. Leipzig pourra-t-il conserver le gardien de but Peter Gulacsi, qui a une clause de libération assez basse et est poursuivi par Dortmund entre autres?

2 Liés

Le manque de buteur de Leipzig les a gênés cette saison et Marsch doit donc espérer que Mintzlaff et son scout en chef Christopher Vivell se rapprochent de Patson Daka, l’international zambien de 22 ans qui pourrait suivre les traces de l’entraîneur du FC. Salzbourg à la Heldenstadt (« ville des héros »).

Marsch se moque de sa maîtrise de la langue allemande, reconnaissant que bien qu’il soit obsédé par le fait de devenir toujours plus compétent, il commet des erreurs grammaticales dans presque chaque phrase. C’est une petite aventure linguistique de l’écouter avec des mots anglais ajoutés pour un peu de piquant supplémentaire. L’essentiel est qu’il essaie et le considère comme faisant partie de son propre développement tout en essayant d’aider ses joueurs à s’améliorer.

Nagelsmann a déclaré cette semaine qu’il ne connaissait pas assez bien Marsch pour dire s’il représentait la solution idéale pour Leipzig, mais qu’il le respectait « en tant qu’entraîneur très émotif qui entretient de bons liens avec les joueurs ». Il a également dit qu’il s’attendait à ce que les deux aient une conversation d’ici peu.

Que ce soit en allemand ou en anglais, ils auront beaucoup de choses à dire.