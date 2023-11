Nagel atteint 700 victoires en carrière lors d’un balayage contre Virginia Tech

Prochain match: à Louisville 10/11/2023 | 19h ACCNX 10 novembre (vendredi) / 19h à Louisville

DURHAM- L’entraîneur-chef Jolène Nagel a atteint 700 victoires en carrière alors que l’équipe de volleyball de Duke a balayé Virginia Tech, 3-0 (25-12, 25-13, 25-20), dimanche après-midi au Cameron Indoor Stadium.

Nagel devient le neuvième entraîneur-chef actif de Division I à atteindre 700 victoires au cours de ses 36 saisons. Elle en possède 497 à la tête des Blue Devils, 118 à Georgetown et 85 à Cornell.

Duke était à nouveau dirigé par Kerry Keefe et Gracie Johnson avec 14 et 12 attaques décisives, respectivement. Johnson n’a commis qu’une seule erreur sur 20 swings pour atteindre 0,550 pour cent pour le match.

Setter Emma Worthington a servi 33 dix sous, tandis que le libéro Madison Bryant a rythmé la défense avec 13 récupérations. Jess Robinson a mené le blocage avec sept, suivi de Keefe et Rachel Richardson avec trois. Johnson et Worthington ont chacun enregistré deux as.

Lizzie Fleming et Jess Robinson combiné pour 13 attaques décisives et aucune erreur cet après-midi. Le duo de blocage central s’est combiné sans erreur lors de cinq compétitions cet automne (NC Central, Coastal Carolina, Santa Clara, Syracuse et Virginia Tech), devenant ainsi la seule équipe de la Division I à le faire.

Duke a atteint 0,407 pour cent et a pris une avance de 1-0 après le premier set, limitant les Hokies à un clip de 0,000.

Les Blue Devils ont continué à tirer à plein régime dans le deuxième set alors qu’ils prenaient une avance de 2-0 dans le match.

Fleming et Johnson ont chacun atteint 0,500 pour cent alors que Bryant a récolté six récupérations pour rythmer la défense.

Virginia Tech a connu sa meilleure performance offensive du match, 0,079 pour cent, dans le troisième set, mais a eu du mal à trouver une réponse aux attaquants puissants de Duke. Duke a récolté 18 attaques décisives et seulement cinq erreurs pour atteindre 0,302 pour cent et Robinson a mené la ligne de front avec quatre blocs.

Duke s’améliore à 17-8 au total, 8-6 dans l’ACC et a remporté six des sept derniers matchs.

La série de tous les temps passe à 35-6 en faveur des Blue Devils. Duke a remporté neuf des 11 dernières rencontres.

C’était le neuvième match de Duke cet automne avec une moyenne de plus de 0,300 pour cent.

Duke a maintenu son adversaire à moins de 0,100 pour cent sept fois cette saison.

Avec ses deux as cet après-midi, Johnson en possède désormais 162 pour sa carrière, ce qui la place au cinquième rang de l’histoire du programme. Elle a récolté au moins un as dans 79 compétitions en carrière.

Keefe a réussi au moins 10 attaques décisives dans tous les matches sauf trois cet automne.

Virginia Tech était dirigée par Ava Francis avec six attaques décisives.

Duke se rend au n°3 de Louisville pour un concours du vendredi sur ACCNX.

