Nagasaki célèbre le 78e anniversaire du bombardement atomique avec le maire exhortant le monde à abolir les armes nucléaires

TOKYO (AP) – Nagasaki a célébré mercredi le 78e anniversaire du bombardement atomique américain de la ville avec le maire exhortant les puissances mondiales à abolir les armes nucléaires, affirmant que la dissuasion nucléaire augmente également les risques de guerre nucléaire.

Shiro Suzuki a fait cette remarque après que les puissances industrielles du Groupe des Sept ont adopté un document séparé sur le désarmement nucléaire en mai qui appelait à l’utilisation des armes nucléaires comme moyen de dissuasion.

« Il est maintenant temps de faire preuve de courage et de prendre la décision de se libérer de la dépendance à la dissuasion nucléaire », a déclaré mercredi le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, dans sa déclaration de paix. « Tant que les États dépendront de la dissuasion nucléaire, nous ne pourrons pas réaliser un monde sans armes nucléaires. »

La menace nucléaire de la Russie a encouragé d’autres États nucléaires à accélérer leur dépendance aux armes nucléaires ou à renforcer leurs capacités, augmentant encore le risque de guerre nucléaire, et la Russie n’est pas la seule à représenter le risque de dissuasion nucléaire, a déclaré Suzuki.

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Une deuxième attaque trois jours plus tard sur Nagasaki a tué 70 000 personnes supplémentaires. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d’un demi-siècle d’agression en Asie.

A 11h02, au moment où la bombe a explosé au-dessus de la ville du sud du Japon, les participants à la cérémonie ont observé une minute de silence au son d’une cloche de la paix.

Suzuki s’est dit préoccupé par le fait que la tragédie soit oubliée au fil du temps et que les souvenirs s’estompent. Les survivants ont exprimé leur frustration face à la lenteur des progrès du désarmement, alors que la réalité des bombardements atomiques et leurs épreuves ne sont pas encore largement partagées dans le monde.

L’inquiétude survient après une réaction généralisée aux publications sur les réseaux sociaux concernant le blitz estival « Barbenheimer » des films « Barbie » et « Oppenhheimer » qui a déclenché l’indignation au Japon.

La combinaison de « Barbie » et d’une biographie de J. Robert Oppenheimer – qui a aidé à développer la bombe atomique – a déclenché des mèmes, y compris des nuages ​​​​de champignons. L’engouement a été considéré comme minimisant le bilan épouvantable des attentats de Nagasaki et d’Hiroshima.

Suzuki, dont les parents étaient des hibakusha, ou des survivants de l’attaque de Nagasaki, a déclaré que connaître la réalité des bombardements atomiques est le point de départ pour parvenir à un monde sans armes nucléaires. Il a déclaré que les témoignages des survivants sont une véritable dissuasion contre l’utilisation des armes nucléaires.

Le Premier ministre Fumio Kishida, qui n’a pas assisté au mémorial en personne, a reconnu dans son message vidéo que la voie vers un monde sans nucléaire s’était durcie en raison de la montée des tensions et des conflits, y compris la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Une division plus profonde de la communauté internationale pèse également sur le mouvement de désarmement.

Kishida, qui représente Hiroshima au parlement, a cherché à mettre en valeur l’engagement du G7 en faveur du désarmement nucléaire, mais a provoqué la colère des survivants pour avoir justifié la possession d’armes nucléaires à des fins de dissuasion et pour avoir refusé de signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Suzuki a exigé que le gouvernement de Kishida et les législateurs nationaux signent et ratifient rapidement le traité et assistent à la prochaine réunion en tant qu’observateur « pour montrer clairement la détermination du Japon à abolir les armes nucléaires ».

En tant qu’allié de Washington, le Japon est sous l’égide nucléaire américaine et cherche une protection plus forte alors que les alliés renforcent la coopération en matière de sécurité pour faire face aux menaces de l’avancée nucléaire et des missiles de la Chine et de la Corée du Nord. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, le gouvernement de Kishida fait pression pour un renforcement militaire axé sur la capacité de frappe.

En mars, 113 649 survivants, dont l’âge moyen est de 85 ans, sont certifiés hibakusha et éligibles au soutien médical du gouvernement, selon le ministère de la Santé et du Bien-être. Beaucoup d’autres, dont ceux connus comme victimes de la « pluie noire » tombée en dehors des zones initialement désignées, sont toujours sans soutien.

