Nagasaki célèbre l’anniversaire du bombardement atomique au milieu des craintes d’une guerre nucléaire

TOKYO (AP) – Nagasaki a rendu hommage aux victimes du bombardement atomique américain il y a 77 ans le 9 août, le maire déclarant que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a montré au monde qu’une autre attaque nucléaire n’est pas seulement une inquiétude mais “un événement tangible et présent”. crise.”

Le maire Tomihisa Taue, dans son discours mardi au parc de la paix de Nagasaki, a déclaré que les armes nucléaires peuvent être utilisées tant qu’elles existent et que leur élimination est le seul moyen de sauver l’avenir de l’humanité.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la menace d’utilisation d’armes nucléaires sont survenues seulement un mois après et quatre autres puissances nucléaires se sont engagées dans une déclaration à ce que la guerre nucléaire ne soit jamais menée, a noté Taue.

“Cela a montré au monde que l’utilisation des armes nucléaires n’est pas une peur sans fondement mais une crise tangible et actuelle”, a-t-il déclaré. La croyance que les armes nucléaires peuvent être possédées non pas pour une utilisation réelle mais pour la dissuasion “est un fantasme, rien de plus qu’un simple espoir”.

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Il a largué une deuxième bombe trois jours plus tard sur Nagasaki, tuant 70 000 autres. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d’un demi-siècle d’agression du Japon en Asie.

Les participants, dont des diplomates des États nucléaires, ont observé une minute de silence à 11 h 02, au moment où la bombe a explosé au-dessus de la ville du sud du Japon le 9 août 1945.

Bien que la Russie ait tenté la semaine dernière de revenir sur l’avertissement de Poutine, les craintes d’un troisième bombardement atomique ont augmenté au milieu des menaces d’attaque nucléaire de la Russie depuis le début de sa guerre contre l’Ukraine en février. La semaine dernière, la Russie a bombardé une ville ukrainienne à proximité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Les responsables japonais craignent que le conflit n’encourage la Chine à s’affirmer encore plus en Asie de l’Est, et le gouvernement fait pression pour renforcer encore ses capacités et ses dépenses militaires.

Le Japon renonce à sa propre possession, production ou hébergement d’armes nucléaires, mais en tant qu’allié des États-Unis, le Japon accueille 50 000 soldats américains et est protégé par le parapluie nucléaire américain. Pourtant, la menace nucléaire de la Russie a incité certains législateurs bellicistes du parti au pouvoir à proposer également la possibilité d’un partage nucléaire avec les États-Unis.

Taue a déclaré que les discussions sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires au cours des dernières décennies n’ont pas été mises en pratique et que la confiance dans le Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires est devenue “ténue”.

“Nous devons reconnaître que nous débarrasser des armes nucléaires est le seul moyen réaliste de protéger la Terre et l’avenir de l’humanité”, a déclaré Taue.

Taue a exhorté le gouvernement japonais à faire preuve de leadership dans la poursuite d’une diplomatie de paix qui ne repose pas sur la dissuasion nucléaire.

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré : “Même si nous sommes confrontés à un environnement de sécurité sévère, nous devons poursuivre l’histoire de l’utilisation non nucléaire et faire de Nagasaki le dernier lieu d’attaque nucléaire”.

Comme à Hiroshima, la Russie et son allié biélorusse n’ont pas été invités à l’événement commémoratif de mardi à Nagasaki.

En mars, 118 935 survivants sont certifiés éligibles à l’aide médicale gouvernementale, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Leur âge moyen dépasse désormais 84 ans.

De nombreux survivants des bombardements ont des blessures et des maladies durables résultant des explosions et de l’exposition aux radiations et ont été victimes de discrimination au Japon.

Mari Yamaguchi, Associated Press