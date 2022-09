Brahmastra reçoit l’amour de toute l’Inde et du monde entier. Les gens ont adoré Nagarjuna en tant que Nandi Astra dans le film. Le vétéran qui est en excellente forme dans le film a pas mal de projets en vue. Comme nous le savons, son fils Naga Chaitanya a également fait ses débuts à Bollywood avec Laal Singh Chaddha. Le film a explosé au box-office mais les critiques ont salué la performance sincère du jeune acteur. Bien sûr, Naga Chaitanya a fait l’objet d’un examen minutieux des médias en raison de sa rupture avec Samantha Ruth Prabhu. Les deux étaient considérés comme le couple parfait et cette nouvelle a brisé le cœur des fans. Depuis lors, les médias se sont davantage concentrés sur la vie personnelle de Naga Chaitanya.

Pinkvilla lui a demandé s’il était inquiet du fait que les nouvelles de la vie personnelle de Naga Chaitanya éclipsaient ses réalisations professionnelles. Ils lui ont demandé s’il était inquiet en tant que père qui est également issu de la même industrie. Nagarjuna a déclaré que son fils était dans un état d’esprit heureux, et cela lui suffisait en tant que père. Il a dit que le divorce était une expérience “malheureuse” qui s’est produite dans la vie de son fils. Nagarjuna a déclaré que la famille ne pouvait pas passer tout son temps à se lamenter sur ce qui s’était passé. Il a été cité comme disant: “Malheureux. Nous ne pouvons pas continuer à nous morfondre à ce sujet. C’est parti. C’est hors de nos vies. J’espère donc que ce sera hors de la vie de tout le monde.”

Il y a quelques jours, le père de Samantha Ruth Prabhu, Joseph, a partagé quelques photos de retour du mariage de rêve de ChaySam à Goa. Il l’a légendé : “Il y a très longtemps, il y avait une histoire. Et elle n’existe plus ! Alors, commençons une nouvelle histoire. Et un nouveau chapitre !”

Samantha Ruth Prabhu a de bons projets comme Yashoda et Shakuntaalam alignés. On la verra aussi dans le remake hindi de Citadel avec Varun Dhawan ! Naga Chaitanya a récemment été liée à Sobhita Dhulipala. Elle est connue de l’émission Made In Heaven.