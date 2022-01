Nagarjuna révèle des détails choquants sur le divorce de son fils Naga Chaitanya avec Samantha Ruth Prabhu

Le divorce de Naga Chaitanya avec l’actrice Samantha Ruth Prabhu a surpris tout le monde, et leur décision a été l’une des nouvelles déchirantes de l’année écoulée. Maintenant, l’acteur vétéran et père de Naga, Nagarjuna, a révélé quelques détails supplémentaires sur la séparation, et c’est totalement à l’opposé de ce qui a été annoncé.

Selon les rapports de BollywoodLife, tout en parlant à IndiaGlitz, l’acteur a déclaré que Samantha voulait le divorce et que Chaitanya devait accepter sa décision. « Naga Chaitanya a accepté sa décision mais il était très inquiet pour moi, ce que je penserais et ce qui arriverait à la réputation de ma famille. »

L’acteur a même ajouté que son fils l’avait consolé à plusieurs reprises, et que le problème entre le couple avait surgi dès le début de 2021. « Naga Chaitanya m’a beaucoup consolé car il pensait que je serais inquiet. Ils sont tous les deux ensemble depuis 4 ans dans le vie conjugale mais aucun problème comme celui-ci ne s’est posé entre eux. Tous les deux étaient si proches et je ne sais pas comment cela a abouti à cette décision. Ils ont même célébré le Nouvel An 2021 ensemble, il semble que les problèmes soient survenus après cela.

Auparavant, Naga partageait son mécontentement face aux mauvais reportages des médias. En parlant à BollywoodBubble, l’acteur a déclaré : « La seule chose qui me dérange, c’est s’ils écrivent quoi que ce soit sur ma famille. C’est la seule chose. Je suis également d’accord s’ils écrivent sur moi. Je pense toujours, à moins qu’il n’y ait des fruits sur le arbre, ils ne jetteront pas de pierres, n’est-ce pas ? »

L’acteur de « Bangarraju » a en outre ajouté qu’il était d’accord avec les reportages des médias et qu’il l’ignorait généralement. « Une façon de voir les choses est que c’est le travail des médias de rapporter et d’écrire ce qu’ils doivent écrire. Cela définit le type de médias qu’ils sont, c’est leur travail. Mais en même temps, je n’ai pas à réagir Comme papa (Nagarjuna) l’a dit, à moins qu’il ne s’agisse de quelque chose concernant la famille ou quelque chose de personnel qui doive être corrigé, corrigez-le. Sinon, ça va, ne réagissez pas. Les nouvelles remplacent les nouvelles, demain elles sont oubliées. ”