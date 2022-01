Nagarjuna nie avoir commenté le divorce de Samantha Ruth Prabhu-Naga Chaitanya

Une interview de Nagarjuna, dans laquelle il commente pour la première fois le divorce de Samantha et Naga Chaitanya, circule depuis ce matin. Nagarjuna s’est maintenant tourné vers Twitter pour démentir les articles des médias, les qualifiant de « non-sens absolus ». Il a également demandé que les rumeurs ne soient pas présentées à tort comme des nouvelles.

« Les nouvelles dans les médias sociaux et les médias électroniques citant ma déclaration sur Samantha et Nagachaitanya sont complètement fausses et absurdes !! Je demande aux amis des médias de s’il vous plaît s’abstenir de publier des rumeurs comme nouvelles (sic) », a-t-il tweeté.





Je demande aux amis des médias de s’abstenir de publier des rumeurs comme nouvelles. #GiveNewsNotRumours— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) 27 janvier 2022





Samantha a d’abord demandé le divorce, selon une interview publiée sur un portail de divertissement, Indiaglitz, qui a rapporté que Nagarjuna avait déclaré: « Naga Chaitanya a accepté sa décision mais il était plus inquiet pour moi, ce que je penserais et ce qui arriverait à la réputation de la famille . »





L’autre a cité Nagarjuna comme disant: « Naga Chaitanya m’a consolé car il pensait que je serais inquiet. Ils sont ensemble depuis quatre ans dans leur vie conjugale, mais aucun problème comme celui-ci ne s’est posé entre eux. Ils étaient si proches et je ne le sais pas. Je ne sais pas comment cela s’est résumé à cette décision. Ils ont même célébré le Nouvel An 2021 ensemble. Il semble que des problèmes entre eux soient survenus après cela.





Le jour où Samantha et Naga Chaitanya ont annoncé leur séparation, Nagarjuna est allée sur Twitter et a écrit : « Le cœur lourd, permettez-moi de dire ceci ! Tout ce qui s’est passé entre Sam et Chay est très malheureux. Ce qui se passe entre une femme et son mari est très personnel. Sam et Chay me sont chers. Ma famille chérira toujours les moments passés avec Sam et elle nous sera toujours chère ! Que Dieu les bénisse tous les deux avec force (sic). »