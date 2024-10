Nagarjuna face à des troubles émotionnels ! | greatandhra.com

Nagarjuna a été confrontée à plusieurs défis. Les observateurs notent que son humeur n’est plus aussi jubilatoire qu’avant.

Premièrement, sa Convention N a été démolie par le gouvernement de Revanth Reddy, ce qui a été pour lui un choc brutal.

L’impact ne s’est pas limité aux pertes financières ; il a également été confronté à des défis liés à son image publique. Cette situation l’a obligé à répondre aux critiques des trolls et des haineux, ce qui a ajouté à la tension émotionnelle qu’il ressentait.

Suite à cela, Konda Surekha a ciblé KTR et a insulté Nagarjuna en alléguant qu’il avait forcé Samantha à s’approcher de KTR. Cette polémique a bouleversé l’image globale de sa famille, le poussant à s’adresser au tribunal.

De plus, la carrière de son plus jeune fils, Akhil, n’a pas encore décollé et son mariage a été annulé peu de temps après les fiançailles.

Nagarjuna lui-même a toujours du mal à atteindre ses objectifs de remise en forme tout en travaillant comme héros dans des films, même à l’âge de 65 ans, mais il n’a pas connu de succès marquant.

La carrière de Naga Chaitanya progresse modérément et il semble difficile pour lui d’atteindre le niveau qui correspond à l’héritage de l’ANR et de Nagarjuna.

Dans l’ensemble, Nagarjuna traverse une période émotionnellement difficile en tant que chef de famille, se sentant responsable du maintien de l’héritage d’Akkineni. En ce moment, il aura peut-être besoin du soutien de ses vrais fans.