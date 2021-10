Nagarjuna brise enfin le SILENCE sur le divorce de Samantha Akkineni-Naga Chaitanya

La superstar du Sud Nagarjuna Akkineni a publié samedi 2 octobre une déclaration après que son fils Naga Chaitanya et sa belle-fille Samantha Akkineni ont annoncé leur divorce après être restés ensemble pendant 4 ans. Nagarjuna est allé sur Twitter et a déclaré que Samantha « sera toujours chère » à la famille.

« Le cœur lourd, permettez-moi de dire ceci ! Ce qui s’est passé entre Sam et Chay est très malheureux. Ce qui se passe entre une femme et son mari est très personnel. Sam et Chay me sont tous les deux chers. Ma famille chérira toujours les moments passés avec Sam et elle nous sera toujours chère ! Que Dieu les bénisse tous les deux avec force », a-t-il écrit.

Plus tôt dans la journée, Samantha et Naga Chaitanya ont partagé une note sur leurs pages Instagram respectives, annonçant leur divorce. L’ancien couple a annoncé qu’ils avaient décidé de « suivre (leurs) propres chemins » et qu’ils continueraient à partager un « lien spécial ».

« À tous nos sympathisants. Après de longues délibérations et réflexions, Chay et moi avons décidé de nous séparer en tant que mari et femme pour poursuivre nos propres chemins. Nous avons la chance d’avoir une amitié de plus d’une décennie qui était au cœur même de notre relation qui, selon nous, maintiendra toujours un lien spécial entre nous. Nous demandons à nos fans, à nos sympathisants et aux médias de nous soutenir pendant cette période difficile et de nous donner la confidentialité dont nous avons besoin pour avancer. En vous remerciant pour votre soutien », lit-on dans le message de Samantha.

Samantha et Naga Chaitanya ont joué ensemble dans plusieurs films dont ‘Ye Maaya Chesave’, ‘Autonagar Surya’ et ‘Majili’. Ils se sont mariés lors d’une fête somptueuse en octobre 2017. Des rumeurs de leur divorce ont fait surface après que Samantha a décidé de supprimer le nom de famille Akkineni de ses comptes de médias sociaux et de changer son nom en « S ».