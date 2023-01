Nagant en liquide, Chevron prévoit une gifle de 75 milliards de dollars aux conducteurs

Note de l’éditeur : Une version de cette histoire est apparue dans la newsletter Nightcap de CNN Business. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement, ici.



Alors que de nombreuses sociétés de premier ordre ont déclaré des bénéfices plus faibles l’année dernière, Big Oil avait un moment. Les prix du brut ont bondi, en partie grâce à une forte demande et à une offre réduite. Tout cela a contribué à faire de Chevron l’action Dow la plus performante de l’année dernière, avec des actions en hausse de plus de 50 %.

Pour être clair: ce n’est pas que Chevron, ou l’un de ses pairs, ait fait quoi que ce soit de spécial pour gagner ses bénéfices exceptionnels l’année dernière. Il n’y a pas eu de grande innovation ou de percée – ils se sont simplement enrichis grâce à la flambée du prix du pétrole.

Maintenant, lorsque vous êtes une entreprise rentable, vous avez beaucoup d’options pour savoir quoi faire avec ces bénéfices. Vous pouvez réinvestir dans l’entreprise, améliorer votre équipement ou embaucher plus de personnes. Vous pouvez émettre un dividende aux actionnaires, comme un régal. Ou, en Amérique, vous pouvez faire un rachat, dans lequel vous utilisez le profit pour acheter vos propres actions sur le marché libre.

Les rachats sont de plus en plus courants et controversés (en fait, ils étaient carrément illégaux jusqu’en 1982).

D’une part, c’est un moyen facile pour une entreprise de récompenser les actionnaires et de signaler la confiance dans sa propre valeur (après tout, quel crétin achèterait des actions dans une entreprise dont les actions sont sur le point de baisser ?). Mais les critiques disent que cette pratique gonfle artificiellement la valeur de l’action en créant une fausse demande. De manière pratique, cela gonfle également la rémunération des dirigeants, dont la grande majorité provient d’options d’achat d’actions.

Voir ici: Chevron, qui devrait annoncer vendredi que les bénéfices pour 2022 ont doublé pour atteindre plus de 37 milliards de dollars, rechigne essentiellement aux appels de la Maison Blanche et de certains membres du Congrès pour canaliser ses liquidités supplémentaires vers une plus grande capacité de forage pour aider à réduire les prix pour clients fatigués par l’inflation.

Au lieu de cela, Chevron achète pour 75 milliards de dollars de ses propres actions et augmente son dividende trimestriel aux actionnaires. Cette décision a suscité des réprimandes de la part de l’administration Biden.

“Pour une entreprise qui affirmait il n’y a pas si longtemps qu’elle ‘travaillait dur’ pour augmenter la production de pétrole, distribuer 75 milliards de dollars à des dirigeants et à de riches actionnaires est certainement une façon étrange de le montrer”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan.

Le programme de rachat de Chevron est si important, selon Bloomberg, qu’il pourrait financer plus de quatre ans de forage et d’autres projets.

Les représentants de la société n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bien sûr, Chevron et d’autres producteurs de pétrole américains, dont Exxon Mobil, investissent cette année dans de nouveaux projets énergétiques. Mais, selon Reuters, ces dépenses seront éclipsées par les montants versés aux actionnaires.

Pendant ce temps, les prix de l’essence aux États-Unis augmentent chaque jour et sont sur la bonne voie pour franchir à nouveau 4 $ le gallon ce printemps.

C’est ce qu’un consultant en relations publiques pourrait appeler une mauvaise optique.

Au moins, les dirigeants de Chevron ne sont pas seuls à faire des appels aussi audacieux.

Les chemins de fer disent également “visser l’optique” et rediriger les bénéfices directement vers les actionnaires. Plus tôt cette semaine, Union Pacific, l’un des principaux chemins de fer de fret qui a combattu les revendications des syndicats pour des congés de maladie payés, a annoncé une autre année de revenus records.

Comme le rapporte mon collègue Chris Isidore, la rémunération et les avantages sociaux des employés de l’entreprise ont augmenté de 12 % pour l’année, pour atteindre 4,6 milliards de dollars. C’était bien moins que les 6,3 milliards de dollars dépensés par Union Pacific pour racheter des actions.

