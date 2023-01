Nagaland Minister on Video of Kid Singing in Class

Les enfants sont pleins d’enthousiasme et leur niveau d’énergie est souvent contagieux. Leurs antiquités non seulement nous amusent mais nous divertissent aussi. Aujourd’hui, une vidéo d’un écolier chantant une chanson népalaise dans sa classe avec brio fait le tour d’Internet. Dans la vidéo, on peut le voir chanter alors que ses camarades de classe sont soit émerveillés, soit en train de rire. Certains d’entre eux ont pu être vus en train de profiter de la performance en direct.

L’emplacement exact de la vidéo n’est pas révélé. Le clip a également impressionné le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along. Le ministre a partagé la vidéo sur Twitter et a écrit : « Bas itna trust chaiye life me (juste cette confiance est nécessaire dans la vie) ».

Il a également écrit un Shayari dans la légende qui disait : « Zindagi jeene ke liye naszro kin hi nazaaro ki zaroorat hoti hai !

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Bas itna confiance chahiye vie moi. 😀 “ज़िन्दगी जीने के लिए नज़रो की नहीं! नज़ारो की ज़रूरत होती है !!” pic.twitter.com/EcGrUnXtUi — Temjen Imna Along (@AlongImna) 18 janvier 2023

Le Twitterati est également impressionné par la confiance du garçon. Une personne a commenté: «J’aime sa confiance et la facilité avec laquelle il le fait. Cela est nécessaire chez tous nos enfants pour prendre le monde à leur rythme.

J’aime sa confiance et la facilité avec laquelle il le fait. Cela est nécessaire à tous nos enfants pour prendre le monde à leur rythme👍👍👍— MKS (@mukul_saikia) 18 janvier 2023

L’un des utilisateurs a déclaré: «Chapeau à ce gamin… Il vient de me donner la leçon. La confiance n’est pas l’absence de peur, mais la capacité d’y faire face et de passer à travers. Croyez en vous et en vos capacités.

Chapeau bas à ce gamin… Il m’a juste donné la leçon. La confiance n’est pas l’absence de peur, mais la capacité d’y faire face et de passer à travers. Croyez en vous et en vos capacités. – Suneel Yadkikar (@suneelyadkikar) 18 janvier 2023

Un autre utilisateur a expliqué la chanson que le petit garçon chante : “C’est bien, ce gamin chante une chanson népalaise, parle d’une personne qui parle d’aller chez ses beaux-parents et espère avoir de la bonne nourriture et des boissons. ”

C’est bien, ce gamin chante une chanson népalaise, parle d’une personne qui parle d’aller chez sa belle-famille et espère avoir de la bonne nourriture et des boissons.😂😂— Anil Kumar (@anlkum) 18 janvier 2023

Une autre personne a ajouté : “C’est le niveau de confiance dont nous avons besoin pour faire ce que nous voulons.”

La vidéo a recueilli plus de 4,01 lakh vues depuis sa mise en ligne.

