Naga Shaurya se marie avec l’architecte d’intérieur Anusha Shetty et publie une photo à couper le souffle sur Instagram

Le 20 novembre, Naga Shaurya et l’entrepreneur basé à Bangalore Anusha Shetty se sont mariés. Le mariage de Bangalore était un événement somptueux.

Les médias sociaux regorgent d’images et de vidéos de leurs célébrations avant le mariage et de la cérémonie de mariage.

Naga Shaurya a partagé une photo du mariage avec la légende “Présentation de ma responsabilité à vie”.

Dès que les images et les vidéos ont gagné en popularité sur les réseaux sociaux, le couple a commencé à recevoir les félicitations de ses followers et amis.

Le 19 novembre, ils ont organisé leurs festivités avant le mariage, qui comprenaient un cocktail et une cérémonie mehendi. Sur les photos, Anusha porte un lehenga floral brodé, tandis que Naga Shaurya porte une kurta bleue.

Il portait une kurta et un dhoti blancs pour le mariage, tandis qu’Anusha est vêtue d’un sari traditionnel avec des broderies dorées, des bijoux lourds et une gajra dans les cheveux. Ils prévoient une réception pour les parents et amis de la profession.

Les photos de la cérémonie de fiançailles étaient également devenues virales.

La dernière fois que nous avons vu Naga Shaurya, c’était à Krishna Vrinda Vihari. Le public et les critiques ont donné au film des notes élevées. La star a récemment signé son 24e film, NS24, qui vient d’avoir sa première. Le film, qui a été réalisé pour la première fois par SS Arunachalam, a commencé à tourner il y a quelques semaines avec une mahurat puja. Le film, qui est présenté comme une comédie d’action, devrait inclure Naga Shaurya sous une nouvelle forme. Thirumala Kishore a réalisé la scène d’ouverture du film.