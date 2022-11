Naga Shaurya épousera bientôt sa petite amie Anusha Shetty; vérifier la date du mariage, le lieu, les cérémonies et plus

Les cloches du mariage sonnent pour l’acteur Telugu Naga Shaurya qui est prêt à épouser sa petite amie et décoratrice d’intérieur Anusha N Shetty. Les détails du mariage sont connus et le couple se mariera le 20 novembre à Bangalore. La carte de mariage du couple a fait surface en ligne et les fans sont ravis de voir leur acteur préféré se marier.

Selon les rapports, les cérémonies de mariage de Naga Shaurya et Anusha Shetty se poursuivront pendant deux jours et certaines des plus grandes stars de l’industrie cinématographique Telugu devraient assister aux festivités de mariage et bénir le couple pour avoir commencé une nouvelle phase de la vie.

On dit que les cérémonies ont été organisées à l’hôtel JW Marriot à Vittal Mallya Road à Bangalore les 19 et 20 novembre. Le couple prononcera ses vœux de mariage à 11h25 le 20 novembre, qui sera suivi d’un déjeuner pour le invités, qui doivent suivre le code vestimentaire traditionnel indien.

La cérémonie mehendi aura lieu le 19 novembre à partir de 15h30 au même endroit. Elle sera suivie d’un cocktail le même jour à partir de 20h. Le code vestimentaire pour l’événement est occidental ou indien.

Pour les non-initiés, la future épouse de Naga Shaurya, Anusha, est une designer architecturale qui possède le label Anusha Shetty Designs. Elle a obtenu une certification en design d’intérieur de la New York School of Interior Designs et une maîtrise en entrepreneuriat et marketing. Elle a remporté le titre de designer de l’année pour les années 2019 et 2020. Elle s’est également trouvée une place dans les 40 meilleurs designers d’intérieur 2020 du pays par les prix d’excellence en architecture et design d’intérieur.

Il y a quelques jours, le 24e film de Naga Shaurya, NS24, est allé sur les planchers avec une grande cérémonie de pooja. Réalisé par le débutant SS Arunachalam, le film est produit par Srinivasa Rao Chintalapudi, Vijay Kumar Chintalapudi et le Dr Ashok Kumar Chintalapudi pour Vaishnavi Films. NS24 aura le plus gros budget parmi tous les films dans lesquels Naga Shaurya a joué jusqu’à présent et il le verra également subir une cure de jouvence complète.