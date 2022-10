Naga Munchetty remplacé sur BBC Breakfast dans un canapé secoué alors qu’un collègue entre en scène

Les téléspectateurs de BBC Breakfast se sont interrogés sur l’absence de Naga Munchetty ce matin alors qu’elle ne s’est pas présentée sur le canapé rouge.

L’animateur de télévision Naga présente généralement l’émission du matin du jeudi au samedi avec le co-animateur Charlie Stayt.

Bbc

Naga était absente de son rôle de présentation habituel[/caption]

Bbc

Elle peut généralement être vue aux côtés de Charlie[/caption]

Cependant, alors que le programme BBC One commençait aujourd’hui, Naga était introuvable.

Au lieu de cela, Nina Warhurst a été vue en remplacement de la star absente de la série.

Il est juste de dire que de nombreux téléspectateurs semblaient ravis d’avoir Nina dans l’émission alors qu’ils saluaient le changement non annoncé.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “C’est super de voir l’incroyable @NinaWarhurst sur #BBCBreakfast ce matin.”

Un autre a ajouté: “@NinaWarhurst bonjour Nina.”

Cependant, un fan inquiet a demandé: “Où est Naga ?? #BBCBreakfast.

Certains téléspectateurs ont même commenté la meilleure chimie entre Nina et Charlie au milieu des accusations d’une relation tendue et glaciale entre Naga et sa co-star habituelle.

Un fan aux yeux d’aigle a déclaré: “Est-ce mon imagination ou est-ce qu’il fait un peu plus chaud dans le studio #BBCBreakfast ce matin?”





Cela fait suite au dernier incident entre les deux où Naga a semblé ignorer les questions de ses co-présentateurs et les téléspectateurs n’ont pas tardé à les appeler sur leurs tensions à l’écran.

L’un d’eux a écrit : « Omg Charlie & Naga prétendent au moins que vous pouvez vous supporter ?! tellement inconfortable de regarder ces 2 #bbcbreakfast.

Un autre a écrit : « J’ai l’impression qu’il est temps que Naga et Charlie se séparent. C’est comme regarder un vieux couple marié présenter les nouvelles. Arrêtez de vous chamailler !!! #bbcbreakfast”

Un troisième a écrit: “Naga est si impolie avec les co-présentateurs et les invités, ce qu’elle considère comme de l’humour est de l’arrogance et de l’impolitesse. Elle doit partir.