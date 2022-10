Naga Munchetty partage un hommage émotionnel alors qu’un collègue de BBC Breakfast décède – laissant un “écart énorme” dans l’émission

NAGA Munchetty a rendu hommage au regretté caméraman de BBC News Raeph Ballantyne.

La présentatrice s’est rendue sur Twitter pour rendre hommage à Raeph qu’elle a décrit comme un “homme merveilleux, gentil et doux”.

La femme de 47 ans a également adressé ses condoléances aux proches du caméraman de la BBC dans le message sincère, partagé avec ses 277 000 abonnés.

Naga a écrit : « Un homme merveilleux, gentil et doux.

“Brillant dans son travail, généreux avec ceux avec qui il travaillait – j’ai eu la chance de filmer avec lui à quelques reprises.

«Il laissera un énorme vide de talent et de gentillesse. Il va beaucoup nous manquer.

“Envoi d’amour et de condoléances aux proches de Raeph.”

La nouvelle de la mort du collègue de Naga a été partagée pour la première fois par Tony Smith, qui fait également partie de l’équipe de tournage.

Il a partagé une photo de Raeph et a dit à ses partisans qu’ils étaient « sous le choc » de sa mort aujourd’hui.

Tony a ajouté: «Nous avons perdu un ami cher. Raeph Ballantyne était l’un des collègues les plus gentils, les plus doux et les plus talentueux avec lesquels vous pouviez espérer travailler. Parti beaucoup trop tôt.

On pense que Raeph a été hospitalisé pendant un certain temps avant sa mort, mais la cause n’est pas connue.





Il a commencé sa carrière à la BBC il y a 15 ans en tant qu’ingénieur de localisation dans l’équipe des opérations de collecte d’informations.

Grâce à son travail, il est entré en contact avec de grands noms dont Barack Obama et Greta Thunberg.

