Naga Munchetty laisse les fans de BBC Breakfast s’évanouir dans une robe « tueuse » alors que Charlie Stayt est remplacé dans le remaniement du présentateur

NAGA Munchetty a laissé les fans de BBC Breakfast s’évanouir dans une robe « tueuse » alors que Charlie Stayt a été remplacé lors d’un remaniement du présentateur.

Naga, 47 ans, était de retour sur BBC Breakfast après ses vacances de Noël et du Nouvel An.

Cependant, elle n’a pas été rejointe par son co-animateur habituel Charlie, 60 ans, qui était absent aujourd’hui.

Au lieu de cela, Naga a présenté le spectacle aux côtés de Ben Thompson, 41 ans, et portait une robe noire moulante qui comportait des rayures colorées sur les épaules, les avant-bras et l’ourlet.

La robe comportait également un col rond décolleté et les téléspectateurs adoraient le look de Naga.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “@ TVNaga01 J’adore ta robe aujourd’hui (noir avec des détails de couleur arc-en-ciel sur les épaules, les manches et l’ourlet). D’où cela vient-il?”

En savoir plus sur Naga Munchetty TRAVAIL DE DÉTECTIVE Naga Munchetty s’exprime après une erreur majeure sur The Weakest Link BREK A SWEAT Naga Munchetty absent de BBC Breakfast et rend les fans fous avec une photo de gym

Un autre a ajouté: “Comment @ TVNaga01 parvient-il à être si magnifique si tôt dans la journée?”

Un troisième a tweeté : « @TVNaga01 super robe ce matin ! ”.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: “La robe tueuse aujourd’hui @ TVNaga01 est toujours magnifique.”

Cependant, un autre a plaisanté: “Naga étant magnifique aujourd’hui

elle ressemble à la variété de réglisse la plus sexy du monde #BBCBreakfast.

Naga était absent de BBC Breakfast la semaine dernière entre Noël et le Nouvel An, mais a rendu les fans fous avec une photo de gym en sueur à la place.

Alors qu’elle souriait pour le cliché, elle a écrit: “Dernière visite au gymnase pour 2022. Viser une forme plus en forme et, espérons-le, en meilleure santé, 2023. Xx”.

Les fans se sont précipités pour complimenter Naga et lui souhaiter une bonne année.

L’un d’eux a déclaré: “Excellent entraînement magnifique, magnifique, chaud et tout à fait divin et totalement délicieux. Je vous souhaite une heureuse et prospère nouvelle année magnifique.

Un autre a écrit : « Puissiez-vous atteindre tous vos objectifs Naga, et continuer à être les meilleurs journalistes d’information et d’actualité ! Tout le meilleur pour 2023!”

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.